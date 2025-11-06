Güney Kore’de termik santralde facia! Kule çöktü, çok sayıda kişi altında kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Kore’nin Ulsan şehrinde yer alan bir termik santralde çökme meydana geldi. Korea East-West Power Co. şirketine ait santralde kazan kulesinin çökmesi sonucu 7 kişi enkaz altında kaldı.
İtfaiye yetkilileri, yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda enkaz altından 2 kişinin kurtarıldığını ve 7 kişi için arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
Çöken kulenin 60 metre yüksekliğinde olduğu ve söküm işlemi sırasında devrildiği aktarıldı.
Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, İçişleri Bakanlığı ile itfaiye ve polis teşkilatlarına, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için tüm ekipman ve personelin seferber edilmesi talimatını verdi.