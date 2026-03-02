Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Güney Kore'den müzakere çağrısı: 'Bölgede barış yeniden tesis edilmeli'

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki İran eksenli gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını ve bölgede barış ve istikrarın müzakereler yoluyla hızla yeniden tesis edilmesini umuyoruz" denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore'den müzakere çağrısı: 'Bölgede barış yeniden tesis edilmeli'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 14:22

'den, ABD ve İsrail'in 'ı hedef alan saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki gerginlikle ilgili açıklama geldi.

Güney Kore'den müzakere çağrısı: 'Bölgede barış yeniden tesis edilmeli'

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran eksenli gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Ekonomik güvenlik, Orta Doğu bölgesinde bulunan Kore vatandaşlarının korunması ve enerji arzı yönetimi de dahil olmak üzere çok yönlü tedbirler alıyoruz" ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore eksenli nükleer soruna taraf bir ülke olarak Güney Kore'nin uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine bağlılığı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu temelde, uluslararası toplumun İran eksenli nükleer sorununun çözümüne yönelik çabalarına katılıyoruz" hatırlatmasında bulunuldu.

Güney Kore'den müzakere çağrısı: 'Bölgede barış yeniden tesis edilmeli'

SEUL YÖNETİMİ DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Seul yönetiminin diplomatik çözümden yana olduğu belirtilen açıklamada, "Hükümetimiz, Orta Doğu'daki mevcut durumun uluslararası toplumun evrensel değerleri ve ilkeleri doğrultusunda çözülmesini beklemektedir. Bu doğrultuda, diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını ve bölgede barış ve istikrarın müzakereler yoluyla hızla yeniden tesis edilmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Bakırköy'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza 4 kişiyi yaraladı
ETİKETLER
#güney kore
#iran
#Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması
#Diplomatik Çözüm
#Orta Doğu Gerginliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.