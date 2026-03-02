Güney Kore'den müzakere çağrısı: 'Bölgede barış yeniden tesis edilmeli'

Güney Kore'den, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki gerginlikle ilgili açıklama geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran eksenli gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Ekonomik güvenlik, Orta Doğu bölgesinde bulunan Kore vatandaşlarının korunması ve enerji arzı yönetimi de dahil olmak üzere çok yönlü tedbirler alıyoruz" ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore eksenli nükleer soruna taraf bir ülke olarak Güney Kore'nin uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine bağlılığı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu temelde, uluslararası toplumun İran eksenli nükleer sorununun çözümüne yönelik çabalarına katılıyoruz" hatırlatmasında bulunuldu.

SEUL YÖNETİMİ DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Seul yönetiminin diplomatik çözümden yana olduğu belirtilen açıklamada, "Hükümetimiz, Orta Doğu'daki mevcut durumun uluslararası toplumun evrensel değerleri ve ilkeleri doğrultusunda çözülmesini beklemektedir. Bu doğrultuda, diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını ve bölgede barış ve istikrarın müzakereler yoluyla hızla yeniden tesis edilmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.