Güney Kore'den Shin-Hanul 2 onayı! Nükleer reaktör tekrar uyandırılacak

Güney Kore merkezli Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, Shin-Hanul 2 reaktöründe meydana gelen soğutucu ve gaz sızıntısı probleminin onarılmasının ardından reaktörün yeniden çalıştırılmasını onayladı.

Komisyon, reaktörün onarımı sırasında yakıt çubuklarından birinde kusur tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA TEST YAPILACAK

Denetim aşamasının tamamlandığını açıklayan Komisyon, reaktör kritik duruma ulaştıktan sonra 11 ek takip testi daha yapılacağı bilgisini paylaştı.

Shin-Hanul 2 reaktöründe 12 Mart'ta soğutucu sızıntısı, 2 gün sonra gaz sızıntısı meydana gelmiş, bu kapsamda 20 Nisan'da onarım çalışmaları başlamıştı.