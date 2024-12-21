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Güney Pasifik'te 6.1 büyüklüğünde deprem! Ekipler alarma geçti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 19:49
Güney Pasifik&#039;te 6.1 büyüklüğünde deprem! Ekipler alarma geçti

Güney Pasifik adası Vanuatu'da Port-Vila yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası yetkililerden olumsuz bir haber verilmedi. 

Güney Pasifik’te yer alan Vanuatu adasında, Port-Vila kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM ADANIN 10 KİLOMETRE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ!

Depremin, yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Pasifik'te 6.1 büyüklüğünde deprem! Ekipler alarma geçti - 1. Resim

Konuya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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