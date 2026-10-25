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Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:13

Güvendiği dağlara kar yağan Ukrayna, kendi Starlink'ini yapıyor

Ukrayna ordusu, kendi kontrolünde bir uydu iletişim ağı geliştirilmesini değerlendirmek üzere Finlandiyalı Nokia ve ICEYE ile niyet mektubu imzaladı. Girişim, Starshield hizmetlerine erişimde 14 Ekim'de bildirilen kısıtlamaların ardından Ukrayna'nın uydu iletişiminde dışa bağımlılığını azaltma arayışıyla öne çıktı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Güvendiği dağlara kar yağan Ukrayna, kendi Starlink'ini yapıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:13

, savaş sahasında kullandığı uydu iletişim sisteminde dışa bağımlılığını azaltmak için altyapısını kuruyor. Ukrayna ordusu, ve uydu üreticisi ICEYE ile ülkenin egemen kontrolünde çalışacak bir "uydu iletişim ağı" geliştirilmesi için niyet mektubu imzaladı.

ICEYE Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rafal Modrzewski, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güvenli, bağımsız ve yüksek performanslı uydu iletişim sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Modrzewski, şirketin bu kapasitenin oluşturulmasını sağlayacak projeleri hızla hayata geçirme konusunda deneyimli olduğunu ifade ederek, Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Güvendiği dağlara kar yağan Ukrayna, kendi Starlink'ini yapıyor

Ukrayna, Rusya'ya karşı savunma faaliyetlerinde uydu tabanlı iletişim ve veri hizmetlerine büyük ölçüde bağımlı. Ancak kullandıkları uyduların mülkiyeti Ukrayna'ya ait değil. ABD merkezli SpaceX firmasının uydudan internet hizmeti ile Amerikan hükümeti ve müttefiklerinin kullandığı askeri amaçlara yönelik Starshield sisteminden yararlanıyorlar.

Starshield, Ukrayna'nın savaş bölgelerinde geniş mesafeler boyunca hızlı hareket eden insansız hava araçlarını kullanması açısından önem taşıyor. İHA'ları hem saldırı hem de savunma operasyonlarında kullanan Ukrayna ordusu, operasyonel kapasitesini artırmak için bu sistemlere güveniyor.

Güvendiği dağlara kar yağan Ukrayna, kendi Starlink'ini yapıyor

UKRAYNA'NIN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI

Ukraynalı askerler ve yetkililer, 14 Ekim'de Starshield hizmetlerine erişimde ciddi kısıtlamalar yaşandığını bildirdi. Uydu terminalleri taşıyan insansız hava araçlarına uygulanan hız sınırının çok sayıda aracın düşmesine yol açtığı belirtildi.

Kısıtlamanın kim tarafından uygulandığı ise netlik kazanmadı. Bazı ABD'li yetkililerin kararın SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'tan geldiğini söylediği öne sürülürken Musk ise topu Trump'a atarak şöyle dedi:

"Starshield sistemlerinin sahibi ABD hükümetidir ve sistemler onların kontrolündedir. Hız veya kullanım üzerindeki tüm kısıtlamalara ABD ordusu, nihai olarak da ABD Başkanı (POTUS) karar verir."

Güvendiği dağlara kar yağan Ukrayna, kendi Starlink'ini yapıyor

Kısıtlamaların Ukrayna'nın kararı dışında uygulanması, Kiev yönetiminin kendi uydu iletişim altyapısını kurma isteğini güçlendirdi.

Nokia Defense Başkanı Mikko Hautala da aynı açıklamada, ülkelerin her koşulda güvenilir iletişim sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Hautala, "Yer tabanlı ağların kesintiye uğradığı durumlarda uydu ağları bağlantıyı genişletir ve korur" dedi.

Uydu ağlarının güvenli iletişim sistemlerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Hautala, Ukrayna ve ICEYE ile imzalanan niyet mektubu kapsamında güvenilir ve egemen uydu iletişiminin ülkenin dayanıklılığını nasıl artırabileceğinin ve ihtiyaç duyduğu bağlantı üzerinde kontrol sağlamasına nasıl yardımcı olabileceğinin değerlendirileceğini kaydetti.

Güvendiği dağlara kar yağan Ukrayna, kendi Starlink'ini yapıyor

Nokia ve ICEYE, 1 Ekim'de ülkelerin kendi kontrollerinde uydu iletişim sistemleri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla iş birliği yapacaklarını duyurmuştu. Ukrayna ile imzalanan niyet mektubu, iki şirketin daha önce açıkladığı ortaklığın devamı niteliğini taşıyor.

ICEYE, Ukrayna'nın savunma faaliyetlerine halihazırda destek sağlıyor. Finlandiyalı şirket ile ABD'deki iştiraki ICEYE US, düşük Dünya yörüngesinde bulunan ve sentetik açıklıklı radar teknolojisiyle Dünya'yı gözlemleyen uydulardan oluşan bir filoyu birlikte işletiyor. Ukrayna da bu uydulardan elde edilen verileri istihbarat ve planlama faaliyetlerinde kullanıyor.

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ETİKETLER
#ukrayna
#starlink
#nokia
#Starshield
#Iceye
#Dünya
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