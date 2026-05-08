Suudi Arabistan'da güvenlik kuvvetleri, hac vizesi olmadan çöl bölgesinden yürüyerek Mekke'i Mükerremeye gitmeye çalışan 5 Afgan vatandaşını yakaladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hac vizesi olmadan Mekke'ye yürümeye çalıştılar: Kaçak kişiler yakalandı Suudi Arabistan güvenlik kuvvetleri, hac vizesi olmadan çöl bölgesinden yürüyerek Mekke'i Mükerremeye gitmeye çalışan 5 Afgan vatandaşı gözaltına aldı. Hicri 1447 yılı Hac dönemine 17 gün kala kontroller sıklaştırıldı. Suudi Arabistan yönetimi, hac vizesi olmadan ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyenlere yönelik denetimleri arttırdı. Gözaltına alınan Afganların Hac kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildikten sonra deport edileceği belirtildi. Halka, hac kurallarını ihlal edenleri yetkililere bildirme çağrısında bulunuldu. Cidde'den 80 kilometre uzaklıkta Kabe'i Muazzama'nın bulunduğu Mekke'i Mükerreme şehrine çölden kaçak araçlarla girmeye hizmet veren ikamet edenlerin ikamet belgelerinin iptal edileceği duyuruldu.

HAC VİZESİ OLMADAN GİRMEYE ÇALIŞANLAR YAKALANDI

Suudi Arabistan'da Hicri 1447 yılı Hac dönemine 17 gün kala kontroller sıklaştırıldı. Suudi Arabistan yönetimi, hac vizesi olmadan ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyenlere yönelik denetimleri arttırdı. Çöl bölgesinden Mekke'i Mükerreme’ye kaçak şekilde girmeye çalışan 5 Afgan, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganların Hac kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı ve para cezası kesildikten sonra deport edileceği belirtildi.

Halka "Hac kurallarını ihlal edenleri" 911'i ve 999'u arayarak yetkililere bildirme çağrısında bulunuldu. Bu arada daha önceki yıllarda olduğu gibi Cidde’den 80 kilometre uzaklıkta Kabe’i Muazzama’nın bulunduğu Mekke’i Mükerreme şehrine çölden kaçak araçlarla girmek üzere hizmet veren ikamet edenlerin, ikamet belgelerinin iptal edileceğinin duyurulması bu konuda transfer imkanlarını da sınırlandırdı. Ayrıca kamyon kasasına üstü taş konularak yapılan kaçak hacı adayı naklinin bir ihbar ile tespit edilmesi de dikkat çekti. Bu arada şehre girişlerde 3 ayrı noktada ekipler kontrol yapıyorlar. Gelen uçaklardaki yolculardan hac vizesi olanlar 5 ülkede belgeleri kontrol edilerek bindikleri için Cidde Havalimanında hac terminalinden fazla vakit kaybetmeden çıkabiliyorlar. Değişik vesilelerle Mekke’i Mükerreme yakınlarında bulunanlarda GSM şebekesinden takibi yapılarak Harem bölgesi denilen Kabe, Arafat sınırlarına girmeleri dijital olarak takip ediliyor.