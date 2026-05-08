Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hac vizesi olmadan Mekke'ye yürümeye çalıştılar: Kaçak kişiler yakalandı

Suudi Arabistan’da hac dönemine sayılı günler kala denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Çöl bölgesinden yürüyerek Mekke’ye kaçak şekilde girmeye çalışan 5 Afgan vatandaş güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hac vizesi olmadan Mekke'ye yürümeye çalıştılar: Kaçak kişiler yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 18:02

'da kuvvetleri, vizesi olmadan çöl bölgesinden yürüyerek 'i Mükerremeye gitmeye çalışan 5 Afgan vatandaşını yakaladı.

HABERİN ÖZETİ

Hac vizesi olmadan Mekke'ye yürümeye çalıştılar: Kaçak kişiler yakalandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan güvenlik kuvvetleri, hac vizesi olmadan çöl bölgesinden yürüyerek Mekke'i Mükerremeye gitmeye çalışan 5 Afgan vatandaşı gözaltına aldı.
Hicri 1447 yılı Hac dönemine 17 gün kala kontroller sıklaştırıldı.
Suudi Arabistan yönetimi, hac vizesi olmadan ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyenlere yönelik denetimleri arttırdı.
Gözaltına alınan Afganların Hac kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildikten sonra deport edileceği belirtildi.
Halka, hac kurallarını ihlal edenleri yetkililere bildirme çağrısında bulunuldu.
Cidde'den 80 kilometre uzaklıkta Kabe'i Muazzama'nın bulunduğu Mekke'i Mükerreme şehrine çölden kaçak araçlarla girmeye hizmet veren ikamet edenlerin ikamet belgelerinin iptal edileceği duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hac vizesi olmadan Mekke'ye yürümeye çalıştılar: Kaçak kişiler yakalandı

HAC VİZESİ OLMADAN GİRMEYE ÇALIŞANLAR YAKALANDI

Suudi Arabistan'da Hicri 1447 yılı Hac dönemine 17 gün kala kontroller sıklaştırıldı. Suudi Arabistan yönetimi, hac vizesi olmadan ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyenlere yönelik denetimleri arttırdı. Çöl bölgesinden Mekke'i Mükerreme’ye kaçak şekilde girmeye çalışan 5 Afgan, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganların Hac kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı ve para cezası kesildikten sonra deport edileceği belirtildi.

Halka "Hac kurallarını ihlal edenleri" 911'i ve 999'u arayarak yetkililere bildirme çağrısında bulunuldu. Bu arada daha önceki yıllarda olduğu gibi Cidde’den 80 kilometre uzaklıkta Kabe’i Muazzama’nın bulunduğu Mekke’i Mükerreme şehrine çölden kaçak araçlarla girmek üzere hizmet veren ikamet edenlerin, ikamet belgelerinin iptal edileceğinin duyurulması bu konuda transfer imkanlarını da sınırlandırdı. Ayrıca kamyon kasasına üstü taş konularak yapılan kaçak hacı adayı naklinin bir ihbar ile tespit edilmesi de dikkat çekti. Bu arada şehre girişlerde 3 ayrı noktada ekipler kontrol yapıyorlar. Gelen uçaklardaki yolculardan hac vizesi olanlar 5 ülkede belgeleri kontrol edilerek bindikleri için Cidde Havalimanında hac terminalinden fazla vakit kaybetmeden çıkabiliyorlar. Değişik vesilelerle Mekke’i Mükerreme yakınlarında bulunanlarda GSM şebekesinden takibi yapılarak Harem bölgesi denilen Kabe, Arafat sınırlarına girmeleri dijital olarak takip ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'dan hacca "Mekke Yolu" kolaylığı: Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi adayları uğurladı
Camideki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Yaklaşık 300 parçaya ayrılmış tarihi keşif: Mekke şehir planı olabilir
ETİKETLER
#Güvenlik
#Hac
#Afganistan
#suudi arabistan
#suudi arabistan
#mekke
#mekke
#Hac Vizesi
#Yasa Dışı Giriş
#Afgan Vatandaşları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.