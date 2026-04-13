Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Haiti’de Paskalya kutlaması katliama dönüştü! İzdihamda en az 30 kişi can verdi

Haiti’nin kuzeyindeki tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen Paskalya kutlamaları katliama dönüştü. Aniden bastıran yağmur ve aynı anda alandan çıkmak isteyen binlerce kişi izdihama neden olurken aralarında çocukların da olduğu en az 30 kişi ezilerek ve boğularak hayatını kaybetti.

Haiti’de Paskalya kutlaması katliama dönüştü! İzdihamda en az 30 kişi can verdi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:46

’nin kuzeyinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Laferriere Kalesi’ndeki geleneksel kutlamalar faciayla sonuçlandı. Hem turistlerin hem de yerli halkın yoğun bir ilgi gösterdiği kutlamalarda aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle herkes bir anda alanı terk etmek istedi. Paniğe kapılan kalabalık kitle kısa süre içinde onlarca kişinin hayatına mal olan bir izdihama yol açtı.

HABERİN ÖZETİ

Haiti'de Paskalya kutlaması katliama dönüştü! İzdihamda en az 30 kişi can verdi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Haiti'nin kuzeyindeki UNESCO Dünya Mirası Laferriere Kalesi'nde geleneksel kutlamalar sırasında yaşanan izdihamda onlarca kişi hayatını kaybetti.
Yoğun yağmur nedeniyle panikleyen kalabalığın kaçışmak istemesi izdihama yol açtı.
Kültür Bakanı Emmanuel Menard, aşırı yoğunluk ve olumsuz hava koşullarının ölümlere neden olduğunu belirtti.
Olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı doğrulandı.
İlk etapta ölü sayısı 30 olarak bildirilmişti ancak kayıp ihbarları nedeniyle can kaybının artabileceği düşünülüyor.
Güvenlik önlemleri kapsamında kaleye ziyaretler geçici olarak durduruldu.
Hükümet taziye mesajı yayımlayarak halka sakin olma çağrısı yaptı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ÜNLÜ FENOMEN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gerçek ismi Sebastien Joseph olan ve sosyal medyada "Dopefresh" adıyla tanınan ünlü fenomen de kutlamalar kapsamında bölgede bulunuyordu. New York Times'ın haberine göre, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Dopefresh, yaşanan izdihamın "çok üzücü" olduğunu ifade etti.

İzdihamın yaşandığı sırada bölgede olmadığını belirten Joseph, "Ben çoktan dağdan iniyordum. Herkesin giriş ve çıkış için kullanabileceği tek bir kapı vardı ve yağmur yağmaya başladığında herkes aynı anda koşmaya başladı." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kültür Bakanı Emmanuel Menard, aşırı yoğunluk ve olumsuz hava koşullarının insanların ezilmesine ve bazı kişilerin boğulmasına neden olduğunu belirtti. Menard, olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, 17 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İlk etapta ölü sayısı 30 iken, bölgede çok sayıda kişinin kayıp olduğuna dair ihbarlar gelmesi, can kaybının artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında Laferriere Kalesi’ne yapılacak ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Başbakan Alix Didier Fils-Aime liderliğindeki hükümet, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak ailelere başsağlığı diledi ve halka sakin olma çağrısında bulundu.

Resmi açıklamada, tüm kurumların seferber edildiği vurgulanarak, afetten etkilenenlere gerekli yardım, bakım ve desteğin gecikmeden ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz gerilimi petrolü vurdu: Brent 102 doları gördü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz
