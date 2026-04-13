Haiti’de Paskalya kutlaması katliama dönüştü! İzdihamda en az 30 kişi can verdi

Haiti’nin kuzeyinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Laferriere Kalesi’ndeki geleneksel kutlamalar faciayla sonuçlandı. Hem turistlerin hem de yerli halkın yoğun bir ilgi gösterdiği kutlamalarda aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle herkes bir anda alanı terk etmek istedi. Paniğe kapılan kalabalık kitle kısa süre içinde onlarca kişinin hayatına mal olan bir izdihama yol açtı.

Özetle

ÜNLÜ FENOMEN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gerçek ismi Sebastien Joseph olan ve sosyal medyada "Dopefresh" adıyla tanınan ünlü fenomen de kutlamalar kapsamında bölgede bulunuyordu. New York Times'ın haberine göre, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Dopefresh, yaşanan izdihamın "çok üzücü" olduğunu ifade etti.

İzdihamın yaşandığı sırada bölgede olmadığını belirten Joseph, "Ben çoktan dağdan iniyordum. Herkesin giriş ve çıkış için kullanabileceği tek bir kapı vardı ve yağmur yağmaya başladığında herkes aynı anda koşmaya başladı." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kültür Bakanı Emmanuel Menard, aşırı yoğunluk ve olumsuz hava koşullarının insanların ezilmesine ve bazı kişilerin boğulmasına neden olduğunu belirtti. Menard, olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, 17 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İlk etapta ölü sayısı 30 iken, bölgede çok sayıda kişinin kayıp olduğuna dair ihbarlar gelmesi, can kaybının artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında Laferriere Kalesi’ne yapılacak ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Başbakan Alix Didier Fils-Aime liderliğindeki hükümet, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak ailelere başsağlığı diledi ve halka sakin olma çağrısında bulundu.

Resmi açıklamada, tüm kurumların seferber edildiği vurgulanarak, afetten etkilenenlere gerekli yardım, bakım ve desteğin gecikmeden ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.