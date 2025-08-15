Menü Kapat
Berkay Alptekin
 | Berkay Alptekin

Halep'teki bir askeri karargahta gıda zehirlenmesi! Yaklaşık 500 asker hastanelik oldu

Suriye'nin Halep ilindeki 64. Tümen'e bağlı yaklaşık 500 asker, gıda zehirlenmesi yaşadı. Yaşanan felaket sonrası hastaneye kaldırılan askerler tedavi altına alındı.

15.08.2025
15.08.2025
'nin ilinde yer alan Daret İzze bölgesindeki bir askeri karargahta dün gece saatlerinde çok sayıda mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle rahatsızlandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

belirtileri gösteren yaklaşık 500 asker, Daret İzze'de bulunan El-Kanana Hastanesine kaldırıldı.

Suriye Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Halep kırsalındaki vakalarıyla ilgili olarak Halep Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Halep'teki bir askeri karargahta gıda zehirlenmesi! Yaklaşık 500 asker hastanelik oldu

KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ

Açıklamada, tüm gıda zehirlenmesi vakalarının kontrol altında olduğu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarılarak, "Sağlık ekipleri, gerekli müdahaleyi yapmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, olayın kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldığını kaydetti.

Halep'teki bir askeri karargahta gıda zehirlenmesi! Yaklaşık 500 asker hastanelik oldu
