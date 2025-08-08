Iğdır'da bir zehirlenme vakası daha! 7 kişi hastanelik oldu

Iğdır'da iki hafta önce pasta aldıktan sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran 40'ı çocuk, 39'u yetişkin toplamda 79 kişi gıda zehirlenmesi yaşamıştı. Olaydan 2 hafta sonra yeni bir zehirlenme olayı yaşandı. Farklı bir pastaneden alınan yaş pastayı tüketen 7 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Rahatsızlanan vatandaşlar, acil serviste tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi tanısı konuldu. Zehirlenen kişilerden 4'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavilerinin üçüncü gününde sürdüğü öğrenildi.

3 GÜNDÜR TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yediği pastadan dolayı zehirlenen ve küçük çocuğu olan Zeynep Özdemir; "Pazartesi günü gassalık kursundan çıktıktan sonra arkadaşım ve çocuklarım ile 12.30 gibi pastaneye gittik. Pastanede her birimiz, dilim pasta alarak çocuklarımla beraber yedik. Eve gidince, saat gece 24.00 gibi hafif rahatsızlanmaya başladım. Saat gece 3 3 buçuk gibi fenalaşmaya başladım. Sabaha karşı kimse olmayınca çocuklarımı evde bırakıp hastaneye geldim.

Hastanede ilk teşhis olarak salgından hastalandığım düşünülerek herhangi bir şey yapılmadı. Emzirme durumum nedeniyle sadece serum verilerek beni eve gönderdiler. Gönderdikten sonra saat 7 gibi gelince tekrar eve gittim. Saat 12 gibi yine rahatsızlandım. Hastaneden yine emzirme durumumdan dolayı ve salgın düşünülerek geri gönderildim. Ondan sonra arkadaşım beni arayarak, 'Zeynep sen pasta yediğin halde kötü oldun mu, hasta mısın' Bende 'evet' deyince bana 'neden beni aramadın, ben hasta olduğum için arayamadım. biz şu an hastanedeyiz' dedi.

Arkadaşım öyle deyince bende tekrar hastaneye gittim. Doktora zehirlendiğimi söyledim. Benden ilk iki gidişte tahlil alınmamıştı. Üçüncü sefer benden tahlil alındı. Tahlil sonuçlarımdan zehirlendiğim anlaşıldı. Beni daha sonra yatırdılar. Üç gündür burada hastanede tedavi görüyorum. Serum ve antibiyotik ile kanım temizleniyor. Kanım zehirlenmişti. Nabzım, ateşim vardı. Tansiyonum çok düşmüştü. Ateşim yükseldiğinde dolayı sürekli tedavi almak için şu an yatırılmış durumdayım. Ben bu durumdan şikayetçiyim" dedi.