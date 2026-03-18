Hamaney'den Laricani için taziye mesajı: "Katiller bedelini ödeyecek"

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim günden güne tırmanıyor. Savaşta son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hayatını kaybetmişti.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Ali Laricani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Laricani’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Hamaney, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Dini Lider’in bu konseydeki temsilcisi olan Ali Laricani’nin, oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının şehit edildiğinin acı haberini aldım. Kendisi, ilim sahibi, ileri görüşlü, zeki, sorumluluk bilinci yüksek ve siyasi, askeri, güvenlik, kültürel ile yönetsel alanlarda geniş tecrübeye sahip bir şahsiyetti" ifadelerini kullandı.

Mesajında sert ifadeler de kullanan Hamaney, "Böylesi bir şahsiyetin hedef alınması, onun taşıdığı önemi ve İslam düşmanlarının kendisine duyduğu kini göstermektedir. İslam’a karşı düşmanlık besleyenler bilmelidir ki bu kanların dökülmesi, İslam Cumhuriyeti’nin köklü yapısını yalnızca daha da güçlendirecektir. Şüphesiz her kanın bir bedeli vardır ve bu şehitlerin katilleri, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir" dedi.