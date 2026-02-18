Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Hamaney'den ortamı gerecek paylaşım! ABD'nin uçak gemisi tabut olarak resmedildi

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de "mutabakat" sinyalleriyle tamamlanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ortamı geren bir paylaşım geldi. Hamaney’in resmi sitesinde, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford "denizin dibinde bir tabut" olarak resmedildi.

Hamaney'den ortamı gerecek paylaşım! ABD'nin uçak gemisi tabut olarak resmedildi
Dini Lideri Ayetullah Ali 'in resmi internet sitesinde 'nin "USS Gerald R. Ford" adlı uçak gemisinin tabut şeklinde tasvir edildiği bir paylaşım yapıldı.

Hamaney'den ortamı gerecek paylaşım! ABD'nin uçak gemisi tabut olarak resmedildi

HABERİN ÖZETİ

Hamaney'den ortamı gerecek paylaşım! ABD'nin uçak gemisi tabut olarak resmedildi

İran Dini Lideri Hamaney'in resmi sitesi, ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini batan bir tabut olarak tasvir eden ve onu batırma tehdidi içeren bir görsel paylaştı.
İran Dini Lideri Hamaney'in resmi internet sitesinde paylaşım yapıldı.
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, denizin dibine batmış tabut şeklinde resmedildi.
Görselde, Hamaney'in "uçak gemisini denizin dibine gönderebilecek silah daha tehlikelidir" sözüne yer verildi.
UÇAK GEMİSİ TABUT ŞEKLİNDE RESMEDİLDİ

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u hedef alan dikkat çekici bir görsel paylaşıldı. Paylaşımda uçak gemisi denizin dibine batmış şekilde tabut formunda tasvir edilirken, üst bölümde bir mezar taşı figürü, uçuş güvertesini çağrıştıran kısımda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı.

Hamaney'den ortamı gerecek paylaşım! ABD'nin uçak gemisi tabut olarak resmedildi

Ayrıca geminin üzerinde parçalanmış haldeki savaş uçağı enkazları da görselde yer aldı. Görselin sol alt köşesinde ise Hamaney'in bugünkü konuşmasından bir alıntı paylaşılarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli ‘İran'a doğru uçak gemisi gönderdik' diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerine yer verildi.

İran ve ABD arasında Cenevre zirvesi tamamlandı: "Temel İlkeler" üzerinde mutabakat sağlandı, 3 yıllık uranyum molası masada!
Cenevre'de kritik zirve başladı! Rusya ve Ukrayna masaya oturdu
ETİKETLER
#abd
#iran
#hamaney
#Ucak_gemisi
#Uss Gerald R. Ford
#Dünya
