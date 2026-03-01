Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan peş peşe uyarılar: 'İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız!'

ABD ve İsrail’in düzenlediği ortak operasyonda dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesiyle sarsılan İran’dan peş peşe "misilleme" açıklamaları geldi. Tahran yönetimi, suikastın cezasız kalmayacağını ilan ederken; üst düzey yetkililer "İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız" sözleriyle en sert tondan uyarıda bulundu. İşte detaylar...

01.03.2026
01.03.2026
dini lideri Ali ’in ve ’in ortak operasyonuyla hayatını kaybetmesi, bölgede tansiyonu en üst noktaya taşıdı. Tahran yönetimi, suikastın ardından birbiri ardına sert açıklamalar yaparak yemini etti.

Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan peş peşe uyarılar: 'İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız!'

TAHRAN'DAN "MİSİLLEME" SÖZÜ

Hamaney’in ölüm haberinin kesinleşmesinin ardından ilk resmi açıklama İran hükümetinden geldi. Yapılan açıklamada, bu saldırının "cezasız kalmayacağı" vurgulanırken, saldırı emrini verenlerin ve uygulayanların yaptıklarına pişman edileceği belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu ise daha somut bir tehditte bulunarak, İsrail ve bölgedeki ABD üslerine karşı kısa süre içinde geniş kapsamlı bir misilleme harekatı başlatılacağını duyurdu.

Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan peş peşe uyarılar: 'İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız!'

"İSRAİL VE ABD'NİN KALBİNİ YAKACAĞIZ"

İran devlet kademesinin en üst isimleri, yaşanan gelişmeyi bir "kırmızı çizgi ihlali" olarak tanımladı. Doğrudan Trump ve Netanyahu’ya seslenen Kalibaf, "Kırmızı çizgi aşılmıştır, bedelini ödeyecekler. Her türlü senaryoya hazırlıklıydık; Hamaney’in çizdiği yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. İntikam mesajının tonunu sertleştiren Güvenlik Yetkilisi Laricani, "İran’ın kalbini yaktılar, biz de İsrail ve ABD’nin kalbini yakacağız" dedi.

Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan peş peşe uyarılar: 'İsrail ve ABD'nin kalbini yakacağız!'

İRAN'DA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Siyasi boşluğu doldurmak için harekete geçen Tahran’da, yeni liderin seçilmesi süreci de hız kazandı. Laricani’nin yaptığı açıklamaya göre, geçici liderin belirlenmesi için ilgili kurul bugün toplanıyor. Yeni bir isim seçilene kadar ülkenin yönetimini bir liderlik konseyi üstlenecek.

