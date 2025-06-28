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 | Berrak Arıcan

Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini avladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta 4 ekskavatöre saldırı düzenlediklerini ve İsrail askerlerinin öldüğünü, bazılarının ise yaralandığını duyurdu.

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Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini avladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 16:20

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasının merkezinde Yasin 105 füzeleriyle 4 Siyonist mühendislik ekskavatörünün hedef alındığı ve ekskavatörlerin içinden alevlerin yükseldiği kaydedildi.

Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini avladı

İSRAİL HELİKOPTER İNDİRDİ

Saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğuna işaret edilen açıklamada, askerleri tahliye etmek için bölgeye helikopterlerin indiği belirtildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada, dün Abesan el-Kebira'da bir Merkava tankı ile bir D9 askeri buldozerinin iki adet yüksek patlayıcılı kara mayını ile hedef alındığı belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeyinde İsrail'e ait bir aracın yüksek patlayıcı ile hedef alınarak patlatıldığını, 5 nolu karayolu üzerinde de makineli tüfeklerle İsrail ordusuna ait bir ekskavatörün hedef alındığını duyurdu.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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#İsrail
#füze saldırısı
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#İslam Cihad
#Tank Saldırısı
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#Dünya
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