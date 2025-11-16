Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Hamas, İsrail'in alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldı

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında 1468 Filistinlinin isimleri Hamas'a ulaştı. Hamas, listeyi teslim aldıklarını açıkladı.

16.11.2025
16.11.2025
saat ikonu 16:30

, 'den 'nde yürüttüğü sırasında alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldığını açıkladı. Söz konusu listenin, Hamas ile İsrail arasında varılan ve anlaşması ve bilgi alışverişi çerçevesinde arabulucular vasıtasıyla bir aydan uzun süredir devam eden temaslar sonucunda alındığı kaydedildi.

İlgili kurumlarla birlikte listenin incelendiği, isimlerin denetlenerek tespit edildiği belirtilen açıklamada, 11 isim dışında tüm isimlerin teyit edildiği aktarıldı. Teyit edilemeyen 11 isim hakkında ise araştırma ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Hamas, İsrail'in alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldı

Hamas, hapishanelerde tutulan tüm tutukluların hayatının ve isim listesindeki herhangi bir hile veya aksaklığın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

İlk kez İsrail'den Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin isimlerini içeren bir listeyi teslim alan Hamas, gecikmenin nedeninin ise İsrail’in oyalanmasından ve bazı isimlerle oynayarak hile yapmasından kaynaklandığını kaydetti.

Ayrıca Hamas, İsrail'in hala hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde bazı Filistinli esirleri zorla kaybettiği ve şu ana kadar bunlar hakkında açıklama yapmayı reddettiğini ifade etti.

Bu kişilerin akıbetinin ortaya çıkması için Hamas'ın çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

