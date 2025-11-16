Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'de casus krizi: İran'a bilgi aktaran İsrailliler yakalandı

İsrail'de bir kez daha casus alarmı verildi. İsrail polisi, İsrail vatandaşı iki kişinin İran'a casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail'de casus krizi: İran'a bilgi aktaran İsrailliler yakalandı
AA
16.11.2025
16.11.2025
polisi, Ekim 2025’te gözaltına alınan kişinin, kuzeydeki Kiryat Yam kentinden 27 yaşındaki Şimon Azarzar olduğu ve kendisiyle birlikte yedek bir kadın askerinin de gözaltına alındığı belirtildi. Her iki ismin de İsrail vatandaşı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Azarzar’ın "bir yıldan uzun süre istihbarat birimleriyle doğrudan temas halinde olduğu, onların yönlendirmesiyle çeşitli amaçlı görevler yürüttüğü" iddia edildi.

İsrail'de casus krizi: İran'a bilgi aktaran İsrailliler yakalandı

''BİLGİLERİ İRANLI MUHATABINA AKTARDI''

Şüphelinin yedek asker olan partnerinin Hava Kuvvetleri üssünde görev yapmasından yararlanarak "askeri tesisler ve hava üsleriyle ilgili çeşitli bilgiler elde ettiği" ve bunları İranlı muhatabına aktarmayı teklif ettiği belirtilen açıklamada, Azarzar'ın, yürüttüğü faaliyetler karşılığında "dijital ödeme yöntemleri üzerinden para aldığı" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün sabah Azarzar hakkında resmi iddianame hazırlandığı duyuruldu.

İran ise haberin duyurulduğu saat itibarıyla polis açıklamasına ilişkin bir yorum yapmadı. Tahran ve Tel Aviv, uzun süredir birbirini "birincil düşman" olarak niteliyor.

''YABANCI AJANLARLA İLETİŞİM''

Yaklaşık bir hafta önce de İsrail makamları, 27 yaşındaki bir başka kişiyi İran adına yaptığı şüphesiyle gözaltına almıştı. İsrail medyası, söz konusu kişinin evinde yapılan aramada "yabancı ajanlarla iletişim kurmak" amacıyla kullanıldığı düşünülen dijital materyaller ve 18 SIM kartı bulunduğunu iddia etmişti.

İsrail'de casus krizi: İran'a bilgi aktaran İsrailliler yakalandı

İSRAİL'DE CASUS KRİZİ

İsrail, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, İran için casusluk yaptıkları iddiasıyla onlarca kişinin gözaltına alındığını belirtiyor.

Haziran 2025’te ABD desteğiyle İran’a yönelik 12 gün süren geniş çaplı bir saldırı düzenleyen İsrail, bu süreçte İran’daki askeri ve nükleer tesislerin yanı sıra sivil noktaları da hedef aldı. İran makamlarına göre saldırılarda 606 kişi öldü, 5 bin 332 kişi yaralandı.

Tahran ise buna karşılık İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunarak askeri ve istihbarat merkezlerini hedef aldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 28 kişinin öldüğünü, 3 bin 238 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ardından ABD, İran’daki bazı nükleer tesisleri vurdu. İran da buna karşılık Katar’daki ABD üssü El-Udeyd’i hedef aldı. Washington yönetimi, 24 Haziran 2025’te İran ile ateşkes sağlandığını duyurdu.

