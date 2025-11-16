Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak maddeler barındırması İsrail Kabinesi'nde seslerin yükselmesine neden oldu. Aşırı sağcı bakanlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedefe aldılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 09:52

'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateş püskürdü. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak Şeridi'ne ilişkin karar taslağının Devleti'nin kurulmasının önünü açacak maddeler barındırması aşırı sağcı bakanları çileden çıkardı.

İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

''NETANYAHU İÇİN DİPLOMATİK UTANÇ''

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Filistin Devletinin asla kurulmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurmaya" çağırarak ve başbakanın bu konudaki "sessizliğinin" "diplomatik bir utanç” olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu’nun iki ay önce bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından konuya kararlı bir cevap vermeyi taahhüt ettiğini söyleyen Smotrich, "O zamandan beri, belirtildiği gibi, sessizliği ve diplomatik bir rezaleti seçtiğiniz iki ay geçti." ifadesini kullandı.

İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

''TEK GERÇEK ÇÖZÜM FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜNÜ''

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının varlığını inkar ederek Gazze Şeridi'nde tek gerçek çözümün Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu.

Ben-Gvir, "Başbakandan, İsrail'in hiçbir şekilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmesini talep ediyorum.” ifadesini kullandı.

İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

İSRAİL ENDİŞE İÇİNDE

İsrail basını, ABD yönetiminin BMGK'ya sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin taslağın Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırmasının Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığını yazmıştı.

BMGK'de oylanacak tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlamanın yanı sıra Gazze'de görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeriyor.

İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

GAZZE PLANI NE İÇERİYOR?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'da gelecek hafta yapılması planlanıyor. İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filistin'den İsrail'e uyarı: İsrail'in sınır kapısını kapatması ekonomiyi çöküşe sürüklüyor
Trump'tan Suudi Arabistan'a normalleşme baskısı: "Gazze savaşı bitince İsrail'le anlaşın"
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#Bmgk
#İstikrar Gücü
#Uluslararası Güvenlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.