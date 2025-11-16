İsrail Kabinesi'nde sesler yükseldi: Aşırı sağcı bakanlar Netanyahu'yu hedef aldı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateş püskürdü. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak maddeler barındırması aşırı sağcı bakanları çileden çıkardı.

''NETANYAHU İÇİN DİPLOMATİK UTANÇ''

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Filistin Devletinin asla kurulmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurmaya" çağırarak ve başbakanın bu konudaki "sessizliğinin" "diplomatik bir utanç” olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu’nun iki ay önce bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından konuya kararlı bir cevap vermeyi taahhüt ettiğini söyleyen Smotrich, "O zamandan beri, belirtildiği gibi, sessizliği ve diplomatik bir rezaleti seçtiğiniz iki ay geçti." ifadesini kullandı.

''TEK GERÇEK ÇÖZÜM FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜNÜ''

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının varlığını inkar ederek Gazze Şeridi'nde tek gerçek çözümün Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu.

Ben-Gvir, "Başbakandan, İsrail'in hiçbir şekilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmesini talep ediyorum.” ifadesini kullandı.

İSRAİL ENDİŞE İÇİNDE

İsrail basını, ABD yönetiminin BMGK'ya sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin taslağın Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırmasının Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığını yazmıştı.

BMGK'de oylanacak tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlamanın yanı sıra Gazze'de görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeriyor.

GAZZE PLANI NE İÇERİYOR?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'da gelecek hafta yapılması planlanıyor. İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.