Hamas lideri İsmail Haniye suikastında dikkat çeken iddia: İstihbarat ABD'nin olası yardımına işaret ediyor

31 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:12

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

İran'ın yeni lideri Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye suikasta uğradı. Hamas, Haniye'nin ölümü için İsrail'i işaret ederken Netanyahu, bakanlarına 'sus emri' verdi. İsrail, Hamas liderinin öldürülmesine dair resmi bir açıklamada bulunmadı ve saldırıyı da üstlenmedi.

El Cezire'nin Savunma Editörü Alex Gatopoulos ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gatopoulos, Haniye'nin bulunması ve öldürülmesinde kullanılan istihbaratın "ABD'nin olası yardımına işaret ettiğini" söyledi. İstihbaratın bir anahtar olduğunu dile getiren Gatopoulos, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İstihbarat anahtardır. Dünyadaki herhangi bir silah, onu yönlendiren istihbarat kadar iyidir. İstediği kadar isabetli olabilir. Teknik istihbarat bir yer sağladı, "hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gereken bir şey oldu... ABD açıkça bu tür istihbaratı toplama araçlarına ve yeteneğine sahip.''

Ayrıca Gatopoulos, Mossad ve İranlı muhaliflerin sahada bilgi için kullanıldığı detayını da hatırlattı.

''HANİYE SUİKASTI SINIR ÖTESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ''

Öte yandan İran basını, Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Haniye'nin suikast sırasında Tahran'ın kuzeyinde bulunan gazilere ait özel bir konutta bulunduğu ve saldırının yerel saatle 02.00'de (TSİ 01.30) gerçekleştirildiği belirtildi.

Haniye'ye yönelik saldırının havadan düzenlendiği aktarıldı. İran devlet televizyonu ise saldırının sınır ötesinden gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.