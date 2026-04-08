Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, Türk vatandaşları dünya genelinde birçok noktaya vize almadan seyahat edebiliyor. Yaz tatiline sayılı günler kala seyahat planları hız kazanırken, Türkiye’den vizesiz gidilebilen ve bütçe dostu ülkeler öne çıkıyor. Balkanlar başta olmak üzere yakın coğrafyadaki konumlar, kısa ulaşım süresi ve uygun konaklama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Vize masrafı olmadan seyahat imkânı sunan bu rotalar, özellikle kısa süreli tatiller için pratik ve ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hangi ülkeler vize istemiyor: Pasaport şartı olmayan ülkeler! İşte 2026 vize gerektirmeyen ülkeler listesi… Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği vizesiz ve pasaportsuz gidilebilen ülkeler hakkında bilgi verilmektedir. Azerbaycan, KKTC, Gürcistan ve Moldova'ya yeni nesil çipli T.C. Kimlik Kartı ile seyahat edilebiliyor. Balkan ülkelerinden Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Singapur kısa süreli turistik ziyaretler için vize istemiyor.

PASAPORT ŞARTI OLMAYAN ÜLKELER

Listenin en öne çıkan kısmını, pasaport zorunluluğu olmadan yalnızca yeni nesil çipli T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapılabilen ülkeler oluşturuyor. Güncel uygulamalara göre; Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan ve Moldova, Türk vatandaşlarını kimlik kartıyla kabul etmektedir. Kolay ulaşım seçenekleri ve vizesiz/pasaportsuz seyahat avantajı sayesinde bu ülkeler, en çok tercih edilen rotalar arasında bulunuyor.

HANGİ ÜLKELER VİZE GEREKTİRMİYOR?

Balkan coğrafyasında Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya vizesiz seyahat imkânı sunan ülkeler listesinde bulunuyor. Uzak Doğu’da ise güçlü ekonomileri ve turizm olanaklarıyla öne çıkan Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Singapur, Türk pasaportu sahiplerinden kısa süreli turistik ziyaretler için vize istemiyor.

VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ 2026