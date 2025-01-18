Hanımlar dikkat! Ünlü şampuan markası toplatılıyor: İçinden bakteri çıktı

18 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:57

Ünlü bir şampuan markasında tehlikeli Pluralibacter gergoviae bakterisi tespit edildi ve bu ürünler raflardan toplatılmaya başlandı. Yetkililer, bu şampuanların özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu ve tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları ve derhal geri iade etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

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Milyonlarca kadını üzecek bir haber geldi. Walmart, Sephora ve Amazon gibi popüler perakende mağazalarında satılan şampuanlar, sağlık riski oluşturabilecek bakteriyel bulaşma nedeniyle geri çağrıldı.

Tanınmış bir saç ürünleri markası, koruyucu maddelere karşı direnci ve potansiyel sağlık riski taşıyan Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulaştığını tespit ettikten sonra, 980 binden fazla Mirrorball High Shine + Koruma şampuanını geri çağırma​ kararı aldı.

Yetkililer, bu şampuanların özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu ve tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları ve derhal geri iade etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

ÜRETİM TESİSİNDEN KAYNAKLANIYOR

FDA, Aralık 2024'te yaptığı duyuruda, 2023 ve 2024 yılları arasında ABD'nin 31 eyaletinde Walmart​, Sephora ve Amazon gibi mağazalarda satılan ürünleri etkileyen bir geri çağırma başlatıldığını açıkladı.

Resmi açıklamalara göre, kirlenme, harici bir üretim tesisinden kaynaklanmış olup, aynı üretim hattından gelen şartlandırıcının olayla bağlantısı bulunmamaktadır. Bu geri çağırma, sağlık riski taşıyan ürünlerin tüketicilere ulaşmasının önlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Pluralibacter gergoviae, sağlıklı bireyler için genellikle düşük risk taşısa da, bağışıklık sistemi zayıf olan veya cildi çatlamış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Şirket, yaptığı açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığını belirtti.

ENFEKSİYONA DAHA DUYARLI OLABİLİR

Amika, web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "Bağımsız bir toksikoloji grubuna danıştıktan sonra, bu ürünün kullanımının sağlıklı insanların sağlığı veya güvenliği için ciddi bir risk oluşturmadığından eminiz" dedi. Ancak şirket, zayıflamış bağışıklık sistemi veya hasarlı cilt gibi "belirli risk faktörlerine" sahip kişilerin "enfeksiyona daha duyarlı olabileceğini" açıkladı.

Şirket yetkilileri açıklamada, "Kokudaki değişikliklere ve nadir durumlarda geçici tahrişe işaret eden son geri bildirimleri izliyoruz" dedi.

Öte yandan şu ana kadar şampuan​ kullanımına bağlı hiçbir ciddi olumsuz sağlık olayı bildirilmemiş.

Risk sınırlı olsa da yetkililer ve marka, tüketicilere ürünü kullanmayı derhal bırakmalarını ve para iadesi veya değiştirme işlemleri için üreticiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.