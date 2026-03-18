SON DAKİKA!
Hava sahası kapandı, rota değişti! İran Kadın Milli Takımı Türkiye’de

İran Kadın Milli Futbol Takımı, İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle Avustralya dönüşünde Türkiye üzerinden ülkesine geçiş yapıyor. Kafilede yer alan bazı isimlerin daha önce iltica talebinde bulunduğu, iki kişinin Avustralya’da kaldığı öğrenildi.

18.03.2026
13:49
18.03.2026
13:49

İran Kadın Milli Futbol Takımı, 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası için bulunduğu ’dan dönüş yolunda, İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle alternatif güzergah izledi.

Önce Umman’a geçen kafile, buradan kalkan uçakla akşam saatlerinde Havalimanı’na ulaştı.

Takım, bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları’na ait bir uçuşla ’a geçti. Buradan kara yoluyla Gürbulak Sınır Kapısı’na hareket eden kafilenin, sınırdan geçerek İran’a dönmesi planlanıyor.

Öte yandan kafilede yer alan 7 kişiden bazılarının daha önce Avustralya’da iltica talebinde bulunduğu, bunlardan 2’sinin ülkede kaldığı, diğer 5 kişinin ise takım ile birlikte Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

