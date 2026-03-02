Hava saldırısında yaralanmıştı! Hamaney'in eşi de yaşamını yitirdi

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in saldırısında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de yaşamını yitirdi.

İran basınında yer alan haberde, "Dini liderin muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

DİNİ LİDER HAMANEY'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsviçre'nin Cenevre bölgesinde süren müzakerelerin sonucu merak konusuyken ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlatmıştı. Saldırılarda hedef alınan Dini Lider Ali Hamaney cumartesi günü başkent Tahran'da yer alan ofisinde hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından bir açıklama geldi.

Genel Sekreter Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu." demişti.