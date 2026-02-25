Havadan ölüm yağdırdılar! Myanmar'da çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Myanmar'ın Arakan ve Sagaing bölgelerine ordu güçlerince hava saldırısı düzenlendi. Burma'nın Demokratik Sesi (DVB) internet sitesinin haberine göre, saldırıda toplamda 26 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil ise yaralandı.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.