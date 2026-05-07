Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Hayalet okullar, görünmez öğrenciler! Kenya'da eğitim sisteminde devasa vurgun

Kenya devleti, olmayan 200 okula ve 887 bin öğrenciye paralar akıttı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümetin 1,2 milyar şilin (420 milyon 468 bin lira) ödeme yaptığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Naivasha kentinde düzenlenen Ulusal Eğitim Konferansı'nda konuşan Ruto, denetim sonucunda ortaokullarda 87 bin, ilkokullarda da 800 bin "hayalet öğrenci"nin tespit edildiğini duyurdu.

Ruto, "Ortaokullarımızda 87 bin hayalet öğrenci olduğunu öğrendik, okul harcı için para ödediğimiz bu öğrenciler aslında yok." dedi.

420 MİLYON 468 BİN LİRA ÖDEME

İlkokullarda ise 800 bin "hayalet öğrenci" tespit ettiklerine dikkati çeken Ruto, "Hükümet, var olmayan öğrenciler için her yıl 1,2 milyar şilini (420 milyon 468 bin lira) civarında ödeme yapıyor." diye konuştu.

Ruto, ayrıca denetimler sonucunda kayıtlı 200 okulun gerçekte var olmadığının belirlendiğine işaret etti.

YENİ SİSTEM KURULACAK

Hükümetin okul ve ilçe eğitim müdürleri hakkında kapsamlı soruşturma başlattığını ifade eden Ruto, Eğitim Bakanlığına öğrenci ve okul kayıtlarını dijitalleştirme talimatını verdiğini, bunun hükümete doğru rakamlar sağlayacağını söyledi.

Ruto, daha fazla öğretmen istihdam ederek ve altyapıyı iyileştirerek eğitim sektörünü geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

