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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:47

Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü ve ölümcül sonucu oldu

Şimdiye kadar sadece hayvanlarda görülen Shamonda virüsü, Fransa'da bir insanda ilk vaka olarak doğrulandı. Hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü ve ölümcül sonucu oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:47

’da, bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası doğrulandı. Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında kentinde bir hastanede tedavi gören hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın virüsün ilk kez bir insanda tespit edilerek kamuoyuna bildirilen olay olduğu kaydedildi.

Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü ve ölümcül sonucu oldu

SİNEK NEDENİYLE ENFEKTE OLDU

Öte yandan açıklamada, virüse dair şu ana kadar bilinenler ışığında kamu sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı aktarılırken, Shamonda nedeniyle hayatını kaybeden hastanın Culicoides cinsi bir sinek tarafından ısırılması sonucu enfekte olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Fransa’nın doğusunda bu yaz hayvanlarda Shamonda virüsü görülmüştü.

Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda görüldü ve ölümcül sonucu oldu

SIĞIRLARDA GÖRÜLMÜŞTÜ

1960’larda ilk kez ’da tespit edilen virüs daha sonra Afrika ve Japonya’daki sığırlarda tespit edilmişti. İlk kez bu yıl Avrupa kıtasında Shamonda virüsü vakaları bildirilmişti.

Daha çok sığırlarda görülen virüsün başlıca belirtileri arasında ishal, halsizlik ve ateş bulunuyor.

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ETİKETLER
#fransa
#Nijerya
#lyon
#Shamonda Virüsü
#Culicoides
#Dünya
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