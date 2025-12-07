Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

'Hiç param kalmadı' diyen usta ismin saati dudak uçuklatan fiyata satıldı

The Godfather filmiyle adını duyuran, Megalopolis filmine harcadığı meblağ nedeniyle ''Hiç param kalmadı'' diyen usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın saati dudak uçuklatan fiyata satıldı.

'Hiç param kalmadı' diyen usta ismin saati dudak uçuklatan fiyata satıldı
Kıyamet (Apocalypse Now), Konuşma (The Conversation), Baba (The Godfather) üçlemesi gibi filmleriyle bilinen Francis Ford Coppola'nın, Megalopolis filmi parasının sonunu getirdi. Bu film için kendi cebinden 120 milyon dolar harcadığını söyleyen ve ''Hiç param kalmadı'' diyen usta yönetmen çok değer verdiği eşyalarını satışa çıkardı.

'Hiç param kalmadı' diyen usta ismin saati dudak uçuklatan fiyata satıldı

11 DAKİKADA 10,8 MİLYON DOLAR

Sıklıkla tatillerini geçirdiği Belize'deki özel adaya veda etmek zorunda kalan Coppola, kendisini batıran filmin Cannes'daki galasında taktığı saati sattı. New York'ta düzenlenen müzayedede sadece 11 dakika içinde satılan saate 10,8 milyon dolar verildi. Alıcı, kimliğinin gizli tutulmasını istedi. Bu, ABD'deki müzayedelerde bir saate ödenen ikinci en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.

'Hiç param kalmadı' diyen usta ismin saati dudak uçuklatan fiyata satıldı

''HİÇ PARAM KALMADI''

Gişede büyük bir hayal kırıklığı oluşturan Megalopolis filminin ardından Cannes'da, ''Çocuklarımın hepsi, servete ihtiyaç duymadan da harika kariyerlere sahip. Biz iyiyiz, önemli değil. Para önemli değil. Önemli olan arkadaşlardır. Bir arkadaş sizi asla yarı yolda bırakmaz. Para buhar olup gider.'' diyen Coppola, Tetragrammaton podcast'inde parasız kaldığını açıklamıştı:

''Hiç param yok çünkü tümünü Megalopolis'i yapmak için aldığım borçlara harcadım.''

'Hiç param kalmadı' diyen usta ismin saati dudak uçuklatan fiyata satıldı

MEGALOPOLİS FİLMİ

H.G. Wells'in Things to Come (Gelecek Şeyler) kitabından esinlenen epik filmde Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel ve Jon Voight rol aldı.

Megalopolis, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediyor.

