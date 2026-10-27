Hile yapanı ihbar et, tutuklat, 1 milyon dolar kazan! Trump'ın 3 Kasım hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerle ilgili kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Halka seslenen Trump seçimde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.

Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir." ifadesini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği bir önceki başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını iddia etmiş, konuyla ilgili tartışma uzun süre ABD gündeminde kalmıştı.