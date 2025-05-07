Hindistan-Pakistan Savaşı'ndan Türkiye nasıl etkilenir? Seneler önce öngörülen ihtimaller

Pakistan ve Hindistan arasında başlayan savaşın, 6 yıl önce yayımlanan araştırmada öngörüldüğü ortaya çıktı. İki nükleer gücün, çatışmalarının şiddetlenmesi durumunda Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle doğrudan etkilenecek. Dünyayı bekleyen büyük tehlikelerden biri ise küresel gıda güvenliği...

Hindistan ve Pakistan arasında 70 yıldan fazla süren Keşmir gerilimi, bölgedeki terör saldırısıyla beraber yeniden patlak verdi. Hindistan'ın, Pakistan'a karşı İndus Nehri Anlaşması'nı askıya alması gerilimi tırmandıran bir başka nokta oldu. İki ülke arasındaki karşılıklı gözdağları, Hindistan'ın 'güvenlik krizi' iddiasıyla Pakistan'a füze yağdırmasıyla sonuçlandı. Hindistan'ın Azad Keşmir ve Pencap bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle en az 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

SAVAŞ 'NÜKLEER KIŞI' DOĞURABİLİR

Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın ise 2019 yılında yayımlanan bir araştırmada öngörüldüğü ortaya çıktı. Araştırmada, iki ülke arasında yaşanabilecek sınırlı bir nükleer savaşın dahi çok ciddi küresel sonuçları olacağına dikkat çekildi. Savaşta nükleerin kullanılmasının, sıcaklıkların ortalama 2 ila 5 derece düşmesi ve yağışların %15 ila %30 oranında azalması anlamına geleceği belirtildi. Bu durum 'nükleer kış' olarak nitelendirildi. Nükleerin, güneş ışığının, atmosfere ulaşmasını engelleyebileceği bir ortamın oluşmasından endişe edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE, HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞINDAN NASIL ETKİLENİR?

Hindistan ve Pakistan arasındaki olası nükleer savaş durumunda komşu ülkelerin yani sıra coğrafi konumu nedeniyle Türkiye de oldukça olumsuz etkilenecek. Özellikle Türkiye iklim değişikliklerinden doğrudan etkilenecek.

Azalan yağışlar, düşen sıcaklıklar tarım sektörünü vuracak. Ciddi bir verimlilik kaybı yaşanacak. Bu durum gıda üretiminde azalmayı, azalma ise fiyatların yükselmesini doğuracak.

Tarım ülkesi Türkiye için büyük tehlikelerden arasında enerji talebinde artış ve sağlık sorunlarının artması da var.

DÜNYA ÇAPINDA AÇLIK BAŞ GÖSTEREBİLİR

Hindistan ve Pakistan arasındaki olası nükleer kullanımı, küresel tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğinden gıda ithalatına bağımlı ülkeler başta olmak üzere büyük bir açlık ortaya çıkabilir. Küresel bir kıtlık ihtimali olabilir.

125 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR

Eğer nükleer kullanılırsa, bu çatışmalar, sadece bölgesel bir savaş olarak sınırlı kalmayacak. Dünya çapında bir felaketin kapısı aralanmış olacak. Araştırmacılar, yaklaşık 125 milyon kişinin ölümüne neden olabileceği ve ağır çevresel sonuçlara yol açabileceği öngörüsünde bulundu.