Air India'nın Frankfurt-Yeni Delhi seferini yapan uçak kaçırılma kodu gönderdi. Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağının, pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodunu etkinleştirdiği bildirildi. Uçağın olası bomba tehdidi nedeniyle kaçırılma kodunu aktifleştirdiği kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hindistan uçağında kaçırılma kodu! Bomba tehdidi de var Air India'nın Frankfurt-Yeni Delhi seferini yapan bir uçağı, pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodunu etkinleştirdi ve Jaipur'a yönlendirildi. Air India'nın Frankfurt-Yeni Delhi seferini yapan uçağı kaçırılma kodu gönderdi. Pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodu etkinleştirildi. Uçak, olası bomba tehdidi nedeniyle kaçırılma kodunu aktifleştirdi. Hindistanlı yetkililer, uçağın Jaipur'a yönlendirildiğini belirtti.

Hindistanlı yetkililer, uçağın ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur'a yönlendirildiğini belirtti.

AFP'nin haberine göre, AI-2030 sefer sayılı uçuş yerel saatle 09.35'te (04.05 GMT) Jaipur Uluslararası Havalimanı'na güvenli iniş yaptı ve güvenlik kontrolleri için izole bir alana alındı. İlk kontrollerde uçağın operasyonlarının normal olduğunun tespit edildiği belirtildi.

YOLCULAR GÜVENDE

Havalimanı yönetimi, uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğunu ve tahliye edildiğini açıkladı. Yönetim, durumun normal olduğunu ekledi. Hindustan Times'ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, acil iniş bir bomba tehdidinin ardından gerçekleşti.

Yetkililer olayı soruşturuyor.