Hindistan uçağında kaçırılma kodu! Bomba tehdidi de var

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İstanbul
Air India'nın Frankfurt-Yeni Delhi seferini yapan uçak kaçırılma kodu gönderdi. Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağının, pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodunu etkinleştirdiği bildirildi. Uçağın olası bomba tehdidi nedeniyle kaçırılma kodunu aktifleştirdiği kaydedildi.
Hindistanlı yetkililer, uçağın ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur'a yönlendirildiğini belirtti.
AFP'nin haberine göre, AI-2030 sefer sayılı uçuş yerel saatle 09.35'te (04.05 GMT) Jaipur Uluslararası Havalimanı'na güvenli iniş yaptı ve güvenlik kontrolleri için izole bir alana alındı. İlk kontrollerde uçağın operasyonlarının normal olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Havalimanı yönetimi, uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğunu ve tahliye edildiğini açıkladı. Yönetim, durumun normal olduğunu ekledi. Hindustan Times'ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, acil iniş bir bomba tehdidinin ardından gerçekleşti.
Yetkililer olayı soruşturuyor.