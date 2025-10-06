Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Hindistan ve Nepal felaketi yaşıyor! Sel ve toprak kaymasında onlarca ölü var

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana gelirken, 18 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın sınır komşusu Nepal'de de sel ve toprak kaymalarında 50 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi toprak altında kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 14:13

Hindistan ve ’de hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar iki ülkede de felakete neden oldu. Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling şehrinde yağışların neden olduğu ve toprak kaymalarında 18 kişi hayatını kaybetti.

Evlerin ve köprülerin sulara kapıldığı felakette, yollar da büyük hasar gördü. Eyalet yetkilileri, hala birçok kişinin kayıp olduğunu belirterek, yardım ve onarım çalışmalarının başladığını aktardı.

Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, "İki demir köprü çöktü, birçok yol hasar gördü ve sular altında kaldı, tarım arazileri tamamen suya gömüldü" ifadelerine yer verdi.

Eyalet başkenti Kalküta’da Bölgesel Hava Durumu Müdürü H. R. Biswas ise hafta sonu yağan "aşırı şiddetli" yağışların devam edeceğini ve Darjeeling şehrinde daha fazla sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Hindistan ve Nepal felaketi yaşıyor! Sel ve toprak kaymasında onlarca ölü var

NEPAL'DE ONLARCA KİŞİ TOPRAK ALTINDA

Hindistan ile sınır komşusu olan Nepal’de de sel ve toprak kaymalarında 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 37’sinin Hindistan sınırındaki doğu bölgesi Ilam’da ayrı ayrı meydana gelen toprak kaymalarında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ETİKETLER
#Nepal
#toprak kayması
#sel
#felaket
#Inde Getroffen Yağışlar
#Batı Bengal
#Darjeeling
#Dünya
