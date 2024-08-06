Hizbullah lideri İsrail'e karşılık vereceklerini söyledi

06 Ağustos 2024 20:33 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:42

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 30 Temmuz'da Beyrut'un Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği operasyonda öldürülen Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7. günü anısına düzenlenen törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, konuşmasında İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği karşılık hakkında, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Harekete geçmeyi bekliyoruz. Misillememizi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleri olan Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milislerle birlikte gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

SALDIRI HAZIRLIĞINI DOĞRULADI!

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından sonra İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmayacağını belirten Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.