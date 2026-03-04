Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatıştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah, İsrail güçlerine saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan Khiam şehri yakınlarında İsrail güçlerine bombalı saldırı düzenlenmesi sonrası çatışmaya girildiği ifade edildi.

Çatışmanın yerel saatle 18.30'da İsrail güçlerinin bölgede ilerleyişe geçtiği sırada çıktığını aktaran Hizbullah, patlamanın ardından doğrudan çatışmaların yaşandığını ve İsrail askerleri arasında kayıplar olduğunu açıkladı.

Hizbullah, ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kasabasında toplanan İsrail güçlerine yerel saatle 17.00'de roketli saldırı düzenlendiğini aktardı. Hizbullah, İsrail’in saldırı sonrası yaralı askerleri helikopter ile tahliye ettiğini ifade etti.