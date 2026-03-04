Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hizbullah vurdu, İsrail karşılık verdi: Çok sayıda ölü var Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini ve Hayfa deniz üssünü hedef alan füze saldırılarına karşılık İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediği ve çatışmaların arttığı bir dönem yaşanıyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Yuval yerleşimi civarında bir grup askeri ve Hayfa'daki deniz üssünü füze ile hedef aldığını belirtti. Bu saldırıların, Beyrut'un güneyi başta olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesini hedef alan İsrail bombardımanına karşılık yapıldığı ifade edildi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden atılan bazı füzelerin tespit edildiğini ancak çoğunun imha edildiğini bildirdi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 16 köy ve belde sakinlerine acil tahliye uyarısı yaparak bölgede Hizbullah hedeflerini bombalayacağını duyurdu. İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Baalbek, Aramun ve es-Sadiyat gibi bölgelerdeki saldırılarda binaların bombalandığı ve enkaz altında kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bazı füzelerin tespit edildiği aktarıldı. Lübnan'dan atılan füzelerin çoğunun imha edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan birinin kuzey bölgesine düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

İSRAİL'DEN 16 KÖY İÇİN TAHLİYE UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı. Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı. El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi. Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.