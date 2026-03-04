Hizbullah vurdu, İsrail karşılık verdi: Çok sayıda ölü var

Kategoriler
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.
İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bazı füzelerin tespit edildiği aktarıldı. Lübnan'dan atılan füzelerin çoğunun imha edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan birinin kuzey bölgesine düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı. Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.
Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.
İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı. El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi. Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.