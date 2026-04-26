Instagram fenomenlerinden Lourens, kendisini seyahat içerik üreticisi olarak tanımlıyor. Fenomen, gittiği ülkelere dair bilgiler veriyor, yemeklerinden kültürüne kadar anlatıyor. Son olarak ise ''Dünyanın en ucuz ülkesine gittim'' isimli videosuyla dikkat çekti ve deneyimlerini anlattı.

Hollandalı fenomen 'dünyanın en ucuz ülkesine gittim' diyerek seyahatini anlattı

HABERİN ÖZETİ Hollandalı fenomen 'dünyanın en ucuz ülkesine gittim' diyerek seyahatini anlattı Seyahat içerik üreticisi Lourens, Özbekistan'ı 'dünyanın en ucuz ülkesi' olarak tanımlayarak seyahat deneyimlerini paylaştı. Lourens, Özbekistan'da yerel bir dairede gecelik 15 euroya konakladığını belirtti. Başkent, modern cam kuleleri ve temiz metrosuyla mini bir Dubai'ye benzetildi, aynı zamanda zengin kültürü ve mutfağına sahip antik binalara sahip olduğu ifade edildi. Restoranlarda kişi başı yaklaşık 3 euroya yöresel yemek sipariş edilebildiği söylendi. 15 euro karşılığında lüks bir hızlı trene binilerek kültürel merkez Semerkant'a gidilebileceği belirtildi. Seyahat fenomeni, Tacikistan'a rehberli bir günlük geziyle geçilerek 'Yedi Göl'ün görülebileceğini anlattı. Lourens'ın takipçileri de Özbekistan'ı destekleyen yorumlar yaptı.

Hollandalı bir içerik üretici olan Lourens, ''Dünyanın en ucuz ülkesi'' olarak ise Özbekistan'dan bahsetti. Lourens, burayı gerçekten sevdiğini ve çok ucuz bulduğunu anlattı. Düzenli olarak seyahat ettiğini ifade eden Lourens, yerel bir dairede gecelik 15 euro yani yaklaşık 800 TL'ye kaldığını söyledi ve şunları ekledi:

''Başkenti, modern cam kuleleri ve tertemiz metrosuyla adeta mini bir Dubai gibi. Ancak bu şehirde aynı zamanda zengin bir kültüre ve zengin bir yerel mutfağa sahip antik binalar da bulunuyor. Örneğin, bu restorana gittik ve kişi başı yaklaşık 3 euro (yaklaşık 159 TL) karşılığında yöresel bir yemek sipariş ettik."

''EN UYGUN FİYATLI ÜLKE''

15 euro (yaklaşık 800 TL) karşılığında lüks bir hızlı trene bindiğini anlatan Lourens, "Antik İpek Yolu'nun en güzel binalarından birini gördüğü" kültürel merkez Semerkant'a gidebileceklerini belirtti.

Seyahat fenomeni, ''Bunun yanı sıra, bu şehirden Tacikistan'a rehberli bir günlük geziyle geçerek Yedi Göl'ü de görebilirsiniz. Bu göller berrak sulara ve bozulmamış dağ manzaralarına sahip, biz de gerçekten çok beğendik." dedi.

TAKİPÇİLERİ DE DESTEKLEDİ

60'tan fazla ülkeyi gezdikten sonra 'en uygun fiyatlı ülke' olduğunu belirten Lourens'ı takipçileri de destekledi. Özbekistan paylaşımının altına, "Şimdiye kadarki en sevdiğim ülkelerden biri!", "Özbekistan'dan yeni ayrıldım ve harika bir yer." gibi yorumlar yaptılar.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise ''Çok ilginç görünüyor, aşırı turistik olmayan bir yere gitme fikrine bayılıyorum." dedi.

ÖZBEKİSTAN GERÇEKTEN DÜNYANIN EN UCUZ ÜLKESİ Mİ?

Özbekistan dünyanın en uygun fiyatlı destinasyonları arasında yer alsa da, teknik olarak en ucuz ülke değil. Olağanüstü fiyat-performans oranı sunmasına rağmen, diğer birçok ülke hem yerel halk hem de turistler için genellikle daha düşük toplam maliyetlere sahip.