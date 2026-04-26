Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hollandalı fenomen 'dünyanın en ucuz ülkesine gittim' diyerek seyahatini anlattı

Sosyal medya platformu Instagram'da binlerce takipçisi olan Hollandalı fenomen, ''Dünyanın en ucuz ülkesine gittim'' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen, 'en ucuz ülke' diyerek deneyimlerini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 17:08

Instagram fenomenlerinden Lourens, kendisini içerik üreticisi olarak tanımlıyor. Fenomen, gittiği ülkelere dair bilgiler veriyor, yemeklerinden kültürüne kadar anlatıyor. Son olarak ise ''Dünyanın en ucuz ülkesine gittim'' isimli videosuyla dikkat çekti ve deneyimlerini anlattı.

0:00 148
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Seyahat içerik üreticisi Lourens, Özbekistan'ı 'dünyanın en ucuz ülkesi' olarak tanımlayarak seyahat deneyimlerini paylaştı.
Lourens, Özbekistan'da yerel bir dairede gecelik 15 euroya konakladığını belirtti.
Başkent, modern cam kuleleri ve temiz metrosuyla mini bir Dubai'ye benzetildi, aynı zamanda zengin kültürü ve mutfağına sahip antik binalara sahip olduğu ifade edildi.
Restoranlarda kişi başı yaklaşık 3 euroya yöresel yemek sipariş edilebildiği söylendi.
15 euro karşılığında lüks bir hızlı trene binilerek kültürel merkez Semerkant'a gidilebileceği belirtildi.
Seyahat fenomeni, Tacikistan'a rehberli bir günlük geziyle geçilerek 'Yedi Göl'ün görülebileceğini anlattı.
Lourens'ın takipçileri de Özbekistan'ı destekleyen yorumlar yaptı.
Hollandalı bir içerik üretici olan Lourens, ''Dünyanın en ucuz ülkesi'' olarak ise 'dan bahsetti. Lourens, burayı gerçekten sevdiğini ve çok ucuz bulduğunu anlattı. Düzenli olarak seyahat ettiğini ifade eden Lourens, yerel bir dairede gecelik 15 euro yani yaklaşık 800 TL'ye kaldığını söyledi ve şunları ekledi:

''Başkenti, modern cam kuleleri ve tertemiz metrosuyla adeta mini bir Dubai gibi. Ancak bu şehirde aynı zamanda zengin bir kültüre ve zengin bir yerel mutfağa sahip antik binalar da bulunuyor. Örneğin, bu restorana gittik ve kişi başı yaklaşık 3 euro (yaklaşık 159 TL) karşılığında yöresel bir yemek sipariş ettik."

''EN UYGUN FİYATLI ÜLKE''

15 euro (yaklaşık 800 TL) karşılığında lüks bir hızlı trene bindiğini anlatan Lourens, "Antik İpek Yolu'nun en güzel binalarından birini gördüğü" kültürel merkez Semerkant'a gidebileceklerini belirtti.

Seyahat fenomeni, ''Bunun yanı sıra, bu şehirden Tacikistan'a rehberli bir günlük geziyle geçerek Yedi Göl'ü de görebilirsiniz. Bu göller berrak sulara ve bozulmamış dağ manzaralarına sahip, biz de gerçekten çok beğendik." dedi.

TAKİPÇİLERİ DE DESTEKLEDİ

60'tan fazla ülkeyi gezdikten sonra 'en uygun fiyatlı ülke' olduğunu belirten Lourens'ı takipçileri de destekledi. Özbekistan paylaşımının altına, "Şimdiye kadarki en sevdiğim ülkelerden biri!", "Özbekistan'dan yeni ayrıldım ve harika bir yer." gibi yorumlar yaptılar.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise ''Çok ilginç görünüyor, aşırı turistik olmayan bir yere gitme fikrine bayılıyorum." dedi.

ÖZBEKİSTAN GERÇEKTEN DÜNYANIN EN UCUZ ÜLKESİ Mİ?

Özbekistan dünyanın en uygun fiyatlı destinasyonları arasında yer alsa da, teknik olarak en ucuz ülke değil. Olağanüstü fiyat-performans oranı sunmasına rağmen, diğer birçok ülke hem yerel halk hem de turistler için genellikle daha düşük toplam maliyetlere sahip.

ETİKETLER
#seyahat
#özbekistan
#Ucuz Ülke
#Içerik Üreticileri
#Lourens
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.