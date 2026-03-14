Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Hollanda'nın kalbinde Yahudi okulunda patlama

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Yahudilera ait bir okulda patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu okul hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 10:52

Cumartesi sabahı erken saatlerde Hollanda'nın başkenti 'da bir Yahudi okulunda meydana geldi. Yaşanan patlamada okul hasar görürken, şehrin belediye başkanı olayı, "Yahudi topluluğuna yönelik kasıtlı bir " olarak nitelendirdi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, yaptığı basın açıklamasında, şehrin güney kesimindeki lüks bir yerleşim bölgesinde bulunan okulda meydana gelen patlamanın, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hızla ulaşması sayesinde yalnızca sınırlı hasara yol açtığını belirtti.

YARALANMA YOK

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Sinagogda meydana gelen kundaklama saldırısının ardından, Hollanda'nın başkentindeki sinagoglar ve Yahudi kurumlarındaki önlemleri artırıldı.

Hollanda'nın sınır komşusu Belçika'da ise Pazartesi günü Liege şehrindeki bir sinagogda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

