Hollanda'nın kalbinde Yahudi okulunda patlama

Cumartesi sabahı erken saatlerde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir Yahudi okulunda patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada okul hasar görürken, şehrin belediye başkanı olayı, "Yahudi topluluğuna yönelik kasıtlı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, yaptığı basın açıklamasında, şehrin güney kesimindeki lüks bir yerleşim bölgesinde bulunan okulda meydana gelen patlamanın, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hızla ulaşması sayesinde yalnızca sınırlı hasara yol açtığını belirtti.

YARALANMA YOK

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Sinagogda meydana gelen kundaklama saldırısının ardından, Hollanda'nın başkentindeki sinagoglar ve Yahudi kurumlarındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Hollanda'nın sınır komşusu Belçika'da ise Pazartesi günü Liege şehrindeki bir sinagogda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.