Hücre arkadaşını beynine kalem saplayarak katletti! Cezasını duyunca verdiği tepki akılalmaz

ABD'nin Florida eyaletinde bir mahkum, hücre arkadaşını kalemle kafasını parçalayarak katletti. 43 yaşındaki azılı suçlu Marcus Terry, bu cinayetin ardından aldığı cezaya verdiği tepkiyle yargıcı da deliye döndürdü

Hücre arkadaşını beynine kalem saplayarak katletti! Cezasını duyunca verdiği tepki akılalmaz
ABD'nin Florida eyaletinde bir hapishanede kalan 43 yaşındaki Marcus Terry, hücre arkadaşı 64 yaşındaki Ray Matos'u öldürdü. Terry, eline aldığı kalemle Matos'un adeta beynini parçaladı. Hücre arkadaşını katletmesinin ardından ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Florida'da bir hapishanede hücre arkadaşı Ray Matos'u kalemle öldüren Marcus Terry, ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Marcus Terry, hücre arkadaşı Ray Matos'u eline aldığı kalemle öldürdü.
Yargıç Ellen Sue Venzer, Terry'nin talebini reddederek şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezası verdi.
Terry, Matos'u öldürdüğünde zaten silahlı soygun ve silahlı hırsızlıktan ömür boyu hapis cezası çekiyordu.
Mahkeme salonunda Terry'nin gülmesi üzerine yargıç tepki gösterdi.
Terry'nin cezasına itiraz etme hakkı bulunuyor.
AVUKATIN TALEBİ REDDEDİLDİ

New York Post'un haberine göre, Terry'nin avukatı Steven Yermish, Aralık 2025'te ikinci derece cinayetten suçlu bulunduğu davada kabul edilemez delillerin yer aldığını savunarak, Yargıç Ellen Sue Venzer'den müvekkiline yeni bir duruşma hakkı vermesini talep etti. Ancak Venzer bu talebi reddetti ve iğrenç eylemlerini ayrıntılı olarak anlattıktan sonra onu cezalandırdı.

Venzer mahkeme salonunda, "Ağzına bir yastık kılıfı tıkadı. Muhafızlar neler olup bittiğini anlamak için içeri girdiklerinde, adam bu kişinin üzerinde duruyordu ve eli kan içindeydi." dedi.

YARGICA 'ÇOK EĞLENCELİSİN' CEVABI

Yargıç, Terry'nin bir haftadan kısa bir süre birlikte hücre arkadaşı olduğu kişiyi nasıl öldürdüğünü anlattığında, Terry tüyler ürpertici bir şekilde güldü ve gülümsedi.

Terry'nin gülmesi üzerine yargıç, ''Neden güldüğünüzü anlamıyorum'' dedi. Terry ise ''Çok eğlencelisin'' cevabını verdi. Venzer, "Davranışınızda ya da bu beyefendinin ölümünde komik bir şey bulmadım" dedi.

Hakim, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezası verdi.

İLK CEZASI DA ÖMÜR BOYU HAPİSTİ

Öte yandan Terry, Matos'u beynine kalem saplayarak öldürdüğünde zaten silahlı soygun ve silahlı hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Öldürülen mahkum kan gölü içinde bulunurken Terry alt ranzada oturuyordu.

Habere göre, Terry'nin cezasına itiraz etme hakkı bulunuyor.

