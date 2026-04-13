Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hürmüz Boğazı gerginliği yine pompayı vurdu: Belçika'da zam haberini alan istasyona koştu!

ABD-İran müzakerelerinin tıkanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka, Belçika'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Salı gecesi yürürlüğe girecek dev zam öncesi depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, bazı pompalarda yakıt tükendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 23:58

ABD-İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması ve ’ndaki ABD ablukası petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, 'da iki kez fiyat rekoru kıran akaryakıt yeniden yükselişe geçti. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin kesilmesi ve gerginliğin yeniden tırmanmaya başlaması, Avrupa'daki akaryakıt fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu. Müzakereler sayesinde fiyatlarda gerileme yaşanması üzerine Belçika tarafından duyurulan indirim sevinci kısa sürdü.

DEV ZAM ÖNCESİ İSTASYONLARDA KUYRUK ÇİLESİ

Son haftaların en düşük seviyelerinden başlayan benzin ve dizel fiyatları, gün içinde gelen açıklamayla yükselişe geçti. Belçika Ekonomi Bakanlığı, petrol ürünleri tavan fiyatlarını yeniden yükseltme kararı aldı. Kararın duyulması üzerine vatandaşlar istasyonlara akın etti. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Orta Doğu’daki çatışmalar öncesi 1,5 euronun altındaki dizel litre fiyatı, son zamlardan sonra 2,22 euroyu aşacak. Benzinin litre fiyatı ise 1,894 euro olacak. Bu fiyatlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu zam artışı öncesi vatandaşlar depolarını doldurmaya çalışırken, bazı pompalar ürün kalmadığı için hizmet veremez hale geldi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.