Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan durdu: Mumbai'de restoranlar kapanıyor, sanayi üretimi askıda

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin durması, Hindistan’ı tarihinin en büyük gaz krizine sürükledi. Mumbai’de işletmeler kapılarına kilit vururken, Gujarat’ta yüzlerce fabrika faaliyetlerini askıya aldı.

Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan durdu: Mumbai'de restoranlar kapanıyor, sanayi üretimi askıda
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 21:39

Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük gaz ithalatçısı olan Hindistan, tedarik ettiği LPG'nin yüzde 90'ının geçtiği 'nda geçişlerin aksaması nedeniyle büyük çaplı bir gaz krizine sürüklendi. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının fiilen durması, Hindistan'a ait onlarca tanker ve geminin bölgede mahsur kalmasına neden oldu. Gaz tedarikinin durmasına tüketicilerin panik alımlarının da eklenmesi, durumu daha karmaşık bir hale getirdi. Geçtiğimiz yıl 33,15 milyon ton LPG tüketen ve ithal ettiği gazın yüzde 90'ını Orta Doğu üzerinden alan ülkede, petrol kıtlığı yaşanacağı söylentileri de akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklara neden oldu.

Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan durdu: Mumbai'de restoranlar kapanıyor, sanayi üretimi askıda

MODİ: "HÜKÜMETİMİZ AİLELERİN AZ SIKINTI YAŞADIĞINDAN EMİN OLMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, pazar günü bakanlarla bir araya gelerek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında ülkeye petrol, gaz ve gübre tedarikinin garanti altına alınmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Modi, pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada ise, "Hükümetimiz, benzin, dizel ve gaz tedarikinin aşırı derecede kesintiye uğramasını engellemek ve ailelerin mümkün olduğunca az sıkıntı yaşadığından emin olmak için çaba gösteriyor" dedi.

Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan durdu: Mumbai'de restoranlar kapanıyor, sanayi üretimi askıda

BİRÇOK BÖLGEDE TÜP KUYRUKLARI OLUŞTU

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının tetiklediği LPG krizinden sonra ülkede fiyatlar hızla yükseldi, sanayi üretimi durma noktasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde uzun tüp kuyrukları oluştu. Yerel basında yer alan haberlerde, gaz kıtlığı nedeniyle Hindistan'ın birçok eyaletinde odun ve bazı eyaletlerde de gübre satışında artış gözlendiğine yer verildi.

ABD gibi diğer üreticilerden sağlanan gaz tedarikinin haftalar alması ve maliyetinin çok daha yüksek olması nedeniyle Hindistan hükümeti, yerli arzı artırmaya yönelik adımlar attı. Onlarca yıldır görülen en kötü gaz krizi nedeniyle hükümet, hanelerde LPG sıkıntısı yaşanmaması için sanayi sektörüne sağlanan gazda kesintiye gitti. Rafinerilere hanelerin kullanımı için LPG üretimini en üst düzeye çıkarma talimatı verilerek, tedarikte hastaneler ve eğitim kurumlarına öncelik sağlandı. Bu durum işletmeleri zor durumda bıraktı.

MUMBAİ'DE RESTORANLARIN BEŞTE BİRİ KAPANDI YA DA FAALİYETLERİNİ SINIRLANDIRDI

Gaz krizinden en çok etkilenenler restoran ve oteller oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin finans başkenti olarak değerlendirilen Mumbai'deki otel ve restoranların yaklaşık beşte biri kapandı ya da faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kaldı. Benzer problemler diğer şehirlerde de yaşanırken, birçok restoranın uzun pişirme süresi gerektiren yemekleri menüden çıkardığı kaydedildi. Yaklaşık 500 bin restoranı temsil eden Hindistan Ulusal Restoranlar Birliği'nden Manpreet Singh, basına yaptığı açıklamada, "Restoranlardaki durum çok vahim. Mutfak gazı bulunamıyor" dedi.

OTEL SAHİBİ İNTİHAR ETTİ

Belgaum şehrinde bir otel sahibi ise, LPG krizi nedeniyle karşı karşıya kaldığı finansal zorluklar nedeniyle intihar etti. Gaz kıtlığı nedeniyle oteli günlerce kapalı kalan Rama Halluri isimli girişimcinin borçlarının arttığı ve ekonomik baskı altında bulunduğu kaydedildi.

Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan durdu: Mumbai'de restoranlar kapanıyor, sanayi üretimi askıda

MORBİ'DE YÜZLERCE FABRİKADA ÜÇ HAFTA BOYUNCA FAALİYETLERİ ASKIYA ALMA KARARI

Gujarat eyaletindeki Morbi şehrinde dünyanın ikinci en büyük seramik karo üretim merkezinde üretim durma noktasına geldi. Kentteki yüzlerce fabrika en az üç hafta boyunca faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Gaz krizi nedeniyle fiyatların yükselmesi, ülkedeki yoksullara ağır bir darbe indirdi. Gaz tüplerinin karaborsaya düşmesi ve sokak yemeklerinin fiyatlarının hızla artması, karın tokluğuna çalışan milyonlarca yoksulun durumu konusunda endişeye neden oldu. Hindistan'ın yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'yı da etkileyen kriz, enerjiye olan talebi artan bölgenin jeopolitik şoklar konusunda ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne serdi.

YILLAR SONRA İLK KEZ İRAN'DAN LPG İTHAL EDİLDİ

Gaz krizinin etkisini göstermeyi sürdürdüğü Hindistan, ABD'nin İran petrolü ve rafine yakıtlarına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırmasının ardından yıllar sonra ilk kez İran'dan LPG satın aldı. İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle 2019'da İran'dan enerji alımlarını durduran Hindistan, yaptırımların askıya alınmasının ardından ilk kez İran'dan LPG alımı gerçekleştirdi. Bu çerçevede İran menşeli LPG taşıyan Aurora isimli tankerin kısa süre içinde Hindistan'ın batı kıyısındaki Mangalore limanına ulaşması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran’dan Hürmüz Boğazı çıkışı: Yeni kurallar belirlendi
Hürmüz Boğazı'ndan hangi gemiler geçebilir? İran'dan açıklama geldi
