Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran’dan Hürmüz Boğazı çıkışı: Yeni kurallar belirlendi

ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim tırmanırken İran Genelkurmayı'ndan stratejik bir hamle geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş rejiminin kalıcı olarak değiştirildiği ve yeni kuralların devreye alındığı açıklandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 19:46

ve ’nin bölgedeki operasyonlarının gölgesinde, askeri kanadından küresel piyasaları ve diplomasi trafiğini sarsacak bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olan ’ndaki durumun eskisine dönmeyeceğini belirtti.

"ESKİSİNE DÖNMEYECEK" MESAJI

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz Boğazı'ndan hangi gemiler geçebilir? İran'dan açıklama geldi
Hürmüz Boğazı kapanınca Hindistan'da benzin istasyonlarında kaos başladı
#abd
#İsrail
#iran
#hürmüz boğazı
#Enerji Koridoru
#Dünya
