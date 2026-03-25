Hürmüz Boğazı'ndan hangi gemiler geçebilir? İran'dan açıklama geldi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamasıyla beraber petrol fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Birçok ülke petrol sıkıntısı yaşamaya başladı ve ABD'ye yönelik baskılar arttı. İran ise bu sırada Hürmüz Boğazı'nın henüz tamamen kapanmadığını, geçişler için bazı şartlar olduğunu belirtti.

''DÜŞMAN OLMAYAN VE DÜŞMANI DESTEKLEMEYEN GEMİLER GEÇEBİLİR''

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler."

500 MİLYON VARİLLİK KAYIP

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları, Orta Doğu'da birçok petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde üretimin aksamasına yol açtı.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin büyük çoğunluğuna fiilen kapalı olması nedeniyle sevkiyatların yapılamaması ve depoları dolan petrol üreticilerinin üretimlerinde kesintiye girmek zorunda kalması nedeniyle petrol piyasasındaki kaybın 500 milyon varili bulduğu hesaplanıyor.

ABD VE İSRAİL'İN MÜTTEFİKLERİNE HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı.