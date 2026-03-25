Hürmüz Boğazı kapanınca Hindistan'da benzin istasyonlarında kaos başladı

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapanması ve İran'ın enerji tesislerine saldırılar sonucunda dünya genelinde petrol arzı düştü. Bu durum, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını Hürmüz üzerinden karşılayan Hindistan'da petrol krizine yol açtı. Hindistan hükümeti, ülkede yaklaşık 1 aylık petrol rezervi kaldığını duyurdu. Bu durum, dünyanın en kalabalık ülkesinde halkın akaryakıt istasyonlarına akın etmesine neden oldu.

