ABD, artan petrol fiyatları karşısında dünyanın endişesine ses vererek, Hürmüz Boğazı'nın açılması için yollar aramaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, boğazdan geçişlerin güvenli olması için adımlar atılacağını söyledi. Trump, tanker ve gemilere koruma sağlayabileceklerini söyledi. Ayrıca diğer ülkeleri de bu operasyonlara destek verme çağrısında bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hürmüz Boğazı nasıl açılacak, İran engelini Trump aşabilecek mi? ABD donanması için 'ölüm kutusu' ABD, artan petrol fiyatları ve küresel endişeler karşısında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlamak için çeşitli askeri seçenekleri değerlendiriyor, ancak bu girişimler büyük riskler ve maliyetler barındırıyor. ABD, artan petrol fiyatları ve küresel endişeler nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlamak için askeri seçenekleri değerlendiriyor. Başkan Trump, geçişlerin güvenliğini sağlamak için adımlar atılacağını, uluslararası destek çağrısı yaptığını ve kara saldırısı ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Boğazın dar yapısı, İran'ın insansız hava araçları ve gemisavar füzeleri nedeniyle ABD savaş gemileri için büyük bir risk ("ölüm kutusu") oluşturuyor. Olası askeri seçenekler arasında hava saldırıları, boğaz çevresindeki İran topraklarında kontrol sağlama veya İran kıyılarında belirli bölgeleri ele geçirme bulunuyor. Bu tür bir operasyon, binlerce asker, çok sayıda savaş gemisi ve insansız hava aracı gerektirecek, yüksek maliyetli olacak ve aylar sürebilecek bir askeri varlık anlamına geliyor.

ABD GEMİLERİ İÇİN ADETA 'ÖLÜM KUTUSU'

Trump'ın bu hamlelerini değerlendiren ABD basınından Wall Street Journal, ABD'nin şu ana kadar savaş gemilerini doğrudan boğazın içine göndermekte temkinli davrandığını yazdı. En dar noktası yalnızca yaklaşık 34 kilometre olan Hürmüz Boğazı’nda İran’ın insansız hava araçları ve gemisavar füzeleri büyük risk oluşturuyor. ABD donanması yetkilileri bu dar alanın Amerikan gemileri için adeta bir 'ölüm kutusuna' dönüşebileceğini söylüyor.

Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için ABD'nin bir başka seçeneği de hava saldırıları. İran’ın kıyılardaki füze ve drone sistemleri yoğun hava saldırılarıyla vurulursa, gemilere ateş açılmadan önce bu sistemlerin imha edilmesi amaçlanıyor.

KARA SALDIRISI İHTİMALİ

Bir başka ihtimal ise boğaz çevresindeki İran topraklarında kontrol sağlamak için kara birliklerinin devreye girmesi. Trump kara saldırısı ihtimalinin masada olduğunu söyledi ve yaklaşık 2.200 deniz piyadesi, savaş uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir Deniz Piyade sefer gücünü Orta Doğu’ya gönderme talimatı verdi.

Öte yandan uzmanlara göre bu görev oldukça büyük bir askeri güç gerektiriyor. Bir tankeri korumak için iki savaş gemisi gerekebileceği, 5-10 tankerden oluşan bir konvoyu korumak için ise yaklaşık 12 savaş gemisinin gerekli olabileceği tahmin ediliyor. Ancak boğazın dar olması, füzeleri ve dronları vurmayı da zorlaştırıyor.

GEÇİŞLERİN TAMAMLANMASI AYLARI BULABİLİR

Hudson Enstitüsü’nden eski deniz subayı Bryan Clark, savaş gemilerine ek olarak en az bir düzine MQ-9 Reaper insansız hava aracının İran kıyılarında devriye gezmesi ve füze rampalarını tespit eder etmez vurması gerektiğini ifade ediyor.

Clark’a göre bu tür bir operasyon binlerce asker ve denizciyi, büyük maliyetleri ve aylar sürebilecek bir askeri varlığı gerektirebilir. Ancak denizcilik analiz şirketi Lloyd’s List Intelligence, güvenlik önlemleri ve sınırlı sayıda savaş gemisi nedeniyle boğazdan geçen tanker sayısının normal seviyenin yalnızca yüzde 10’una kadar düşebileceğini öngörüyor. Bu hızla ilerlenmesi durumunda, şu anda Körfez’de bekleyen 600’den fazla ticari geminin geçişinin tamamlanması aylar sürebilir.

WSJ’ye göre daha kapsamlı bir askeri seçenek, İran’ın güney kıyılarında belirli bir bölgeyi ele geçirmek veya baskınlar düzenlemek olabilir. Bu sayede İran’ın boğazdan geçen gemilere ateş açması engellenmeye çalışılabilir.

Öte yandan böyle bir operasyon muhtemelen binlerce askerin katılacağı ve aylar sürebilecek bir askeri harekât anlamına geliyor. Operasyonun ilk aşaması yoğun hava saldırıları olurken, ardından Amerikan deniz piyadelerinin zorlu ve dağlık arazilerde amfibi çıkarma yapması gerekebilir.