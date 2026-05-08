Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran bir petrol tankerine el koydu

İran ve ABD arasında yaklaşık 10 haftadır devam eden savaşta müzakere ihtimaline rağmen gerginlik devam ediyor. İran medyasının duyurduğu habere göre orduya bağlı deniz kuvvetleri Umman Denizi’nde bir tankere daha el koydu.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 13:35

ABD- arasındaki gerilim geçici ateşkes görüşmeleri sonrası tekrar başladı. İran devlet medyası, İran'ın "Ocean Koi" adlı Barbados bayraklı bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

HÜRMÜZ GERİLİMİ

İki ülke arasında Hürmüz Boğazı anlaşmasının olup olmayacağı yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." demişti.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine yönelik "Özgürlük Projesini" durdurmasıyla ilgili ''"Mareşal (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz. Ancak onlar, müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler.'' dedi.

#iran
#Petrol Tankeri
#El Koyma
#Ocean Koi
#Uluslararası Deniz Hukuku
#Dünya
