Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlama! Bölgedeki gemilere kritik uyarı

İran, ABD-İsrail iş birliğiyle 28 Şubat’ta ülke topraklarına başlatılan saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nda bu iki ülkeyle bağlantılı tüm gemileri hedef almaya devam ediyor.

ŞİDDETLİ PATLAMA

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları’nın (UKMTO) açıklamasına göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı’nda bir patlama meydana geldi.

BÖLGEDEKİ DİĞER GEMİLERE KRİTİK UYARI

Açıklamada, “Bir gemi kaptanı, dökme yük gemisine yakın bir noktada su sıçraması gördüğünü ve güçlü bir patlama duyduğunu bildirdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütmektedir. Gemilere, dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir” denildi.

10 SALDIRI RAPOR EDİLDİ

28 Şubat- 9 Mart arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemileri etkileyen 13 olayla ilgili ihbar aldıklarını bildiren UKMTO, rapor edilen toplam saldırı sayısının 10 olduğunu aktardı.