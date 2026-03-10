Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlama! Bölgedeki gemilere kritik uyarı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin 36 deniz mili kuzeyinde Hürmüz Boğazı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili soruşturma devam ederken yetkililerden bölgedeki gemilere kritik bir uyarı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlama! Bölgedeki gemilere kritik uyarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 14:28

, - iş birliğiyle 28 Şubat’ta ülke topraklarına başlatılan saldırılara misilleme olarak ’nda bu iki ülkeyle bağlantılı tüm gemileri hedef almaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlama! Bölgedeki gemilere kritik uyarı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İran, ABD-İsrail iş birliğiyle kendisine yönelik saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nda bu iki ülkeyle bağlantılı gemileri hedef almaya devam ederken, BAE açıklarında bir geminin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE'nin 36 deniz mili kuzeyinde Hürmüz Boğazı'nda bir patlama olduğunu bildirdi.
Bir gemi kaptanı, dökme yük gemisine yakın bir noktada su sıçraması gördüğünü ve güçlü bir patlama duyduğunu bildirdi.
UKMTO, gemilere dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.
28 Şubat - 9 Mart tarihleri arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemileri etkileyen 13 olayla ilgili ihbar alındığı ve toplam saldırı sayısının 10 olduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

ŞİDDETLİ PATLAMA

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları’nın (UKMTO) açıklamasına göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı’nda bir patlama meydana geldi.

Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlama! Bölgedeki gemilere kritik uyarı

BÖLGEDEKİ DİĞER GEMİLERE KRİTİK UYARI

Açıklamada, “Bir gemi kaptanı, dökme yük gemisine yakın bir noktada su sıçraması gördüğünü ve güçlü bir patlama duyduğunu bildirdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütmektedir. Gemilere, dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir” denildi.

Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlama! Bölgedeki gemilere kritik uyarı

10 SALDIRI RAPOR EDİLDİ

28 Şubat- 9 Mart arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemileri etkileyen 13 olayla ilgili ihbar aldıklarını bildiren UKMTO, rapor edilen toplam saldırı sayısının 10 olduğunu aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hedefte! ABD lideri Trump'tan çelişkili açıklamalar, İsrail'den suikast tehdidi
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! 'Kabul edilemez'
Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#hürmüz boğazı
#Gemi Saldırıları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.