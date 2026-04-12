Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zirvede! Trump: NATO ve Körfez ülkeleri 'blokaj' harekatına katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer emellerinden vazgeçmemesi üzerine Hürmüz Boğazı’nın bloke edileceğini açıkladı. Operasyona NATO ve Körfez ülkelerinin destek vereceğini belirten Trump, İran’a askeri destek sağlayan ülkelere de yüzde 50 gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı , İslamabad'da bir anlaşma olmadan sona eren İran müzakerelerini değerlendirdi.

Müzakerelerin oldukça yoğun geçtiğini ve İranlıların müzakere masasında "çok zeki" olduklarını vurgulayan Trump, Tahran'ın "nükleer emellerinden vazgeçmediği için" görüşmelerin sonuç vermediğini savundu. Trump, "Nükleer emellerinden vazgeçmeyi reddetmeleri dışında, istediğimiz hemen her şeyi elde ettik. Ancak bu konu benim için açık ara en önemli nokta." değerlendirmesini yaptı. İran'ın masaya geri döneceğini tahmin ettiğini ve o zaman ABD olarak istedikleri her şeyin tamamını geri alacaklarını düşündüğünü belirten Trump, bu konuda bir zaman tahmini yapmadı.

NATO VE KÖRFEZ ÜLKELERİ DESTEK VERECEK

ABD Başkanı, Körfez ülkelerinin İran'a karşı ABD'ye çok ciddi destek verdiklerini anımsatarak, "Körfez'deki müttefiklerin Boğaz'daki bu ablukada size yardım etmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Evet tabii ki. Onlar da buna katılacaklar." diye cevap verdi.

Trump ayrıca, 'nun bugüne kadarki tutumundan dolayı ciddi bir hayal kırıklığı yaşasa da bazı NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesine katılacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık. Daha önce gelmedikleri için çok hayal kırıklığına uğradık. Şimdi gelmek istiyorlar ve boğazı temizlik işine yardım etmek istiyorlar, temizlik de çok uzun sürmeyecek. Anladığım kadarıyla, Birleşik Krallık ve birkaç başka ülke mayın tarama gemileri gönderiyor." şeklinde konuştu.

ÇİN'E GÜMRÜK VERGİSİ UYARISI

Öte yandan Trump, İran'a askeri anlamda destek veren ülkelere yüzde 50 getirmeyi düşündüğünü vurguladı.

Buna Çin'in de dahil olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan ABD Başkanı, "Evet, Çin ve muhtemelen diğer ülkeler. Ama özellikle Çin de buna dahildir. Çin'in (İran'a) omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum. Ben bu haberlere her zaman güvenmiyorum. Bunu yapacaklarını sanmıyorum, belki başlangıçta biraz yapmışlardır. Ancak Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran'a askeri teçhizat sağlarken yakalarsak yüzde 50 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar." yorumunu yaptı.

İRAN'A YENİDEN SALDIRI TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde bu ülkeye yeniden saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği hususunda net konuştu ve yeni saldırı olabileceğini dile getirdi.

Diğer yandan Trump, açıklamalarının bir yerinde ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin son derece iyi gittiğini vurgulayarak, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Bibi Netanyahu'nun dediği gibi, biz büyük kardeşiz, onlar ise küçük kardeş." ifadesini kullandı.

