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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:41

Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı, patlama sesleri duyuldu

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sistemlerinin devreye alınmasının ardından patlama sesleri duyuldu.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı, patlama sesleri duyuldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:41

ile 'deki İran destekli Husilerin çatışmaları sürüyor. Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün artarken Suudi Arabistan'ın başkenti 'da patlama sesleri duyuldu. 

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı, patlama sesleri duyuldu

PENCERELERDEN UZAK DURUN! BİNALARDAN ÇIKMAYIN!

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı uyarısı sonrası Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Yetkililer, uyarı mesajı alanların sakin olmalarını ve resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.

''RİYAD'DA TEHLİKE GEÇTİ'' AÇIKLAMASI

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, "Riyad'daki tehlikenin" geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, "tehlikenin" niteliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı, patlama sesleri duyuldu

SUUDİ ARABİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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#Riyad
#suudi arabistan
#yemen
#Husi
#Sivil Savunma Müdürlüğü
#Dünya
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