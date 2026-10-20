Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı, patlama sesleri duyuldu

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husilerin çatışmaları sürüyor. Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün artarken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi.

PENCERELERDEN UZAK DURUN! BİNALARDAN ÇIKMAYIN!

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı uyarısı sonrası Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Yetkililer, uyarı mesajı alanların sakin olmalarını ve resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.

''RİYAD'DA TEHLİKE GEÇTİ'' AÇIKLAMASI

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, "Riyad'daki tehlikenin" geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, "tehlikenin" niteliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.