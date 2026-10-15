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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:07

Husiler Yemen’deki Başkanlık Sarayı’nı hedef aldı: 2 ölü

Yemen'de İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin merkezi Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı yakınlarına 5 füzeyle saldırdı. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Husiler Yemen’deki Başkanlık Sarayı’nı hedef aldı: 2 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:07

'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet ile İran destekli arasındaki çatışmalar sürüyor. Yerel kaynaklar, Yemen hükümetinin merkezi olan kentindeki Meaşık Başkanlık Sarayı yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yemen hükümetinden yetkililer, Husilerin saray yakınlarına füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

5 FÜZE KULLANILDI: BAŞBAKAN VE KABİNE ÜYELERİ KURTULDU

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husilerin saldırıda 5 füze kullandığını açıkladı. Eryani, Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin saldırıdan kurtulduğunu belirterek, hükümetin yakın zamanda saldırının detaylarına ilişkin açıklama yapacağını kaydetti.
Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada, saldırı sonucunda yerleşke bulunan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Husiler Yemen’deki Başkanlık Sarayı’nı hedef aldı: 2 ölü

HUSİLERDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree ise Aden'e yönelik son saldırılara ilişkin açıklamasında, bölgedeki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri yığınağın hedef alındığını savundu.

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#yemen
#husiler
#Aden
#Meaşık Başkanlık Sarayı
#Muammer El-eryani
#Dünya
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