Suudi Arabistan’dan kritik Yemen açıklaması: Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi!

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İstanbul
Bölgedeki deniz güvenliği ve jeopolitik dengeler açısından son derece kritik bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan Babulmendeb Boğazı’ndaki Husi varlığının sona erdirildiği bildirildi.
Büyükelçi, yürütülen operasyonlar ve sağlanan koordinasyon neticesinde stratejik boğazın kontrolünün yeniden sağlandığını ve bölgenin Husi unsurlarından tamamen arındırıldığını ifade etti.