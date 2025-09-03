Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Husilerden Tel Aviv'e ve Kızıldeniz'deki gemiye saldırı! Amaçlarını duyurdular

İsrail ile Yemen arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’deki bazı hedeflere ve Kızıldeniz’deki bir ticari gemiye yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Operasyonların amacının Gazze'deki Filistinlilere destek olduğu açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Husilerden Tel Aviv'e ve Kızıldeniz'deki gemiye saldırı! Amaçlarını duyurdular
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 00:34

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Seri, 4 ayrı insansız hava aracıyla () Tel Aviv'deki İsrail Genelkurmay binası, kuzeydeki Hadera Elektrik Santrali, Ben Gurion Havalimanı ve Aşdod Limanı'nın başarıyla vurulduğunu kaydetti.

Kızıldeniz’in kuzeyinde "MSC Aby" adlı bir geminin iki İHA ve bir seyir füzesiyle vurulduğunu belirten Seri, geminin "işgal altındaki limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle doğrudan hedef alındığını aktardı.

"AMAÇ GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE DESTEK"

Seri, operasyonların ’deki Filistinlilere destek amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu saldırılar, İsrail’in Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik yasağımızın devam ettiğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamada Yemen’den havalanan bir İHA’nın İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan'da askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan bomba sözler: Birkaç gün içinde Putin ile Zelenski duyurusu olmazsa...
ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#İsrail
#filistin
#iha
#Husilerin
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.