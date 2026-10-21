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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:01

İki ayda iki katına çıktı: Trump yönetimi yüz binlerce ABD vizesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eleştirilen sert göçmen politikası 300 binden fazla kişinin vizesinin iptal edilmesine neden oldu. Sayıyı, ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İki ayda iki katına çıktı: Trump yönetimi yüz binlerce ABD vizesini iptal etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:01

ABD yönetimi, vize iptallerine devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlı Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak 2025'te başlayan ikinci Trump döneminde 300 binden fazla kişinin ABD vizesinin iptal edildiğini açıkladı. 

Sözcü Pigott, "300 binden fazla vize iptaliyle , tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda daha fazla vize iptal etti. Mesaj açık ve net: Vizeyle burada bulunan yabancıların kanunu çiğnemelerine, dolandırıcılık yapmalarına veya ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmalarına kesinlikle tolerans göstermiyoruz. Sınırlarımızın ve ulusumuzun güvenliğini sağlamak için önlemler alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

İki ayda iki katına çıktı: Trump yönetimi yüz binlerce ABD vizesini iptal etti

FİLİSTİN YANLILARININ DA VİZELERİ İPTAL EDİLİYOR

Vize iptalleri arasında, ABD'nin müttefiki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden yanlısı yabancı göstericilerin vizeleri de yer alıyor.

10 Ağustos'ta yayınladığı bir güncellemede, Trump'ın Ocak 2025'te başlayan ikinci görev süresinden bu yana vize iptallerinin sayısının 175 bini aştığını belirtmişti.

İki ayda iki katına çıktı: Trump yönetimi yüz binlerce ABD vizesini iptal etti

TRUMP YÖNETİMİNİN SERT GÖÇMEN POLİTİKASI

Trump, göçmenlere yönelik sert önlemlerinin ve sınır dışı etme hamlelerinin iç güvenliği artırmayı amaçladığını savunuyor. İnsan hakları savunucuları ise bu sert önlemlerin adil yargılama ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini ve özellikle ırksal profilleme konusunda endişelerini dile getiren etnik azınlıklar için güvensiz bir ortam oluşturduğunu belirtiyor.

İki ayda iki katına çıktı: Trump yönetimi yüz binlerce ABD vizesini iptal etti

Trump yönetimi, yabancı protestocuları sınır dışı etme girişimlerine ek olarak göçmenlerin ve vize başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının daha sıkı bir şekilde incelenmesini de uygulamaya koymuştu. İnsan hakları savunucuları, hükümetin muhalifleri hedef almak için ulusal güvenlik gerekçelerini kullandığını ve Minnesota'daki Somalili-Amerikalı topluluğu gibi göçmen topluluklarını hedef almak için münferit dolandırıcılık vakalarını kullandığını söylüyor.

Trump, 2024 seçim kampanyasında yasa dışı göçü durdurma sözü vermiş olsa da yönetimi bazı çalışma vizeleri için yüksek ücretler getirerek yasal göçü de zorlaştırmıştı.

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ETİKETLER
#filistin
#abd dışişleri bakanlığı
#Trump Yönetimi
#Tommy Pigott
#Vize Iptalleri
#Dünya
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