Çad’ın doğusundaki Wadi Fira eyaletinde bulunan Igote köyünde iki kişi su kuyusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadı, ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra bu tartışmaya aileler ve silahlar da dahil oldu.

HABERİN ÖZETİ İki kişinin su kuyusu kavgası 42 ölü ile sonlandı! Çad'da işler kontrolden çıktı Çad'ın doğusunda bir su kuyusu anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü. Olay Wadi Fira eyaletindeki Igote köyünde yaşandı. Başlangıçta iki kişi arasındaki tartışma, ailelerin ve silahların dahil olmasıyla büyüdü. Bölgedeki çiftçi topluluklar ile göçebe çobanlar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yetkililer çatışmaların kontrol altına alındığını bildirdi.

Olay kısa sürede büyüdü ve silahlı çatışma çıktı. Bölgede yerleşik çiftçi topluluklar ile göçebe çobanlar birbirine girdi. Çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti 10 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, çatışmaların kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Bölgede yaşayan çiftçiler ile göçebe çobanlar arasında su, otlak ve arazi kaynaklı anlaşmazlıklar sık sık şiddet olaylarına dönüşüyor.