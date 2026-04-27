İki kişinin su kuyusu kavgası 42 ölü ile sonlandı! Çad'da işler kontrolden çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çad’ın doğusundaki Wadi Fira eyaletinde bulunan Igote köyünde iki kişi su kuyusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadı, ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra bu tartışmaya aileler ve silahlar da dahil oldu.
Olay kısa sürede büyüdü ve silahlı çatışma çıktı. Bölgede yerleşik çiftçi topluluklar ile göçebe çobanlar birbirine girdi. Çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti 10 kişi ise yaralandı.
Yetkililer, çatışmaların kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.
Bölgede yaşayan çiftçiler ile göçebe çobanlar arasında su, otlak ve arazi kaynaklı anlaşmazlıklar sık sık şiddet olaylarına dönüşüyor.